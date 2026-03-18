۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۵۵

پیام اژه‌ای در پی شهادت جمعی از کارکنان قضایی لارستان استان فارس

رئیس قوه قضاییه، طی پیامی شهادت جمعی از قضات و کارکنان قضایی و همچنین مراجعه‌کنندگان به دادگستری لارستان استان فارس را تسلیت گفت. 

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

رژیم‌های اهریمنی آمریکا و صهیونی که از رؤیارویی با نظامیان و رزمندگان ایران اسلامی و محور مقاومت در میدان نبرد عاجز و ناتوان شده‌اند، دست به کشتار مردم و حمله به زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی و اماکن خدمت‌رسان به مردم زده‌اند و در تازه‌ترین جنایت‌شان، با حمله به دادگستری لارستان استان فارس جمعی از قضات و کارکنان قضایی و مردم مراجعه‌کننده را به شهادت رساندند.

این جنایات سبوعانه بیانگر شکست و هزیمت و افسارگسیختگی متجاوزان صهیونیستی و آمریکایی به ایران اسلامی است؛ آنها که در رسیدن به اهداف شوم‌شان طی شب و روزهای گذشته ناکام مانده‌اند اکنون قصد انتقام‌گیری مستقیم از ملت ایران را دارند.

اینجانب شهادت مظلومانه جمعی از قضات و کارکنان قضایی و مردم مراجعه‌کننده به دادگستری لارستان را به خانواده‌های معزز آنان و ملت شهیدپرور ایران تسلیت عرض می‌کنم و رجاء واثق دارم که رزمندگان ایران اسلامی انتقام خون این عزیزان و همه شهدای عزیزمان را از دشمن سفاک و غدّار می‌ستانند.

جا دارد به‌صورت ویژه از کلیه‌ی قضات شریف و کارکنان جهادگر قضایی سراسر کشور نیز که در این شرایط جنگی و در زیر بمباران‌های دشمن متوحش، سنگر خدمت‌رسانی به مردم را ترک نکرده‌اند، قدردانی و کمال امتنان را داشته باشم و خطاب به آنان بگویم که قطعاً نزد خداوند مأجور هستند و شریک جهاد مقدس رزمندگان‌مان در میدان نبرد می‌باشند.

کد خبر 6778424
محمد رضازاده

