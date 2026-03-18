مسکو حمله به نیروگاه اتمی بوشهر را شدیدا محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز چهارشنبه اعلام کرد که مسکو به‌شدت حمله موشکی به نیروگاه اتمی بوشهر در ایران را محکوم می‌کند و انتظار دارد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جامعه جهانی نیز این اقدام را قاطعانه تقبیح کنند.

زاخارووا این حمله را غیرمسئولانه و کاملاً غیرقابل قبول دانست و تأکید کرد که بحران‌های منطقه‌ای باید از راه گفت‌وگو و مذاکره حل‌وفصل شوند.

وی در ادامه افزود: «راه‌حل مشکلات دریانوردی در تنگه هرمز باید حتماً در مسیر دیپلماتیک و از طریق میز مذاکره پیگیری شود.»

بر اساس اعلام مقامات ایرانی، سه‌شنبه شب یک پرتابه – که منبع آن آمریکا یا رژیم صهیونیستی عنوان شده – به منطقه‌ای نزدیک نیروگاه اتمی بوشهر اصابت کرده است. در همین حال، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بدون محکوم کردن این حمله، تنها از همه طرف‌ها خواست خویشتنداری کرده و از خطر بروز یک حادثه هسته‌ای جلوگیری کنند.

زاخارووا همچنین اشاره کرد که روسیه با تمام طرف‌های درگیر در تنش‌های مربوط به ایران در تماس است و از آنان خواسته راه‌های کاهش تنش را دنبال کنند. او درباره بسته شدن تنگه هرمز برای آمریکا و متحدانش هشدار داد و گفت که تشدید درگیری‌ها در این منطقه، امنیت انرژی جهانی را به‌طور مستقیم تهدید می‌کند.

به گفته وی، ادامه بحران در خاورمیانه موجب آشفتگی در بازارهای نفت و گاز شده و آسیب‌های اقتصادی قابل توجهی را در پی دارد.

زاخارووا افزود: «بر اساس ارزیابی کارشناسان، در صورت کاهش عرضه نفت طی ۳۰ روز، قیمت آن می‌تواند تا پایان سال در حدود ۷۶ دلار تثبیت شود و اگر این کاهش دو ماه ادامه یابد، قیمت به ۹۳ دلار در هر بشکه می‌رسد. در صورت تداوم بیشتر درگیری، احتمال جهش قیمت‌ها حتی تا ۱۵۰ یا ۲۰۰ دلار هم وجود دارد.»

او همچنین به حمله به انبارهای نفت نزدیک تهران اشاره کرد و گفت که این حملات موجب بروز آلودگی گسترده زیست‌محیطی در اطراف پایتخت و داخل تهران شده است.

زاخارووا در پایان خاطرنشان کرد که تداوم قیمت‌های بالا و مشکلات لجستیکی ناشی از افزایش تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند بین نیم تا دو درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را کاهش دهد.