به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز پنجشنبه (۲۱ اسفند) همزمان با تشدید تنشها در خاورمیانه و افزایش نگرانیها درباره ادامه درگیریهای نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران با افزایش همراه شد؛ تنشهایی که میتواند به اختلال در عبور نفتکشها از تنگه هرمز منجر شود.
بر اساس این گزارش، قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۹ و ۱۵ دقیقه صبح روز پنجشنبه به وقت گرینویچ با ۵ دلار و ۹۵ سنت یا ۶.۴۷ درصد افزایش به ۹۷ دلار و ۹۳ سنت برای هر بشکه رسید؛ این در حالی است که در ساعات ابتدایی معاملات، قیمت این شاخص حتی به ۱۰۰ دلار برای هر بشکه نیز رسیده بود.
همچنین نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۵ دلار و ۲۵ سنت یا ۶ درصد افزایش، به ۹۲ دلار و ۵۰ سنت برای هر بشکه رسید.
قیمت نفت خام برنت در معاملات روز دوشنبه (۱۸ اسفند) نیز تا سطح ۱۱۹ دلار و ۵۰ سنت برای هر بشکه صعود کرده بود که بالاترین سطح از اواسط سال ۲۰۲۲ محسوب میشود، اما پس از ادعای دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا مبنی بر احتمال پایان زودهنگام جنگ علیه ایران، قیمتها کاهش یافت.
در همین حال، آژانس بینالمللی انرژی روز پنجشنبه، یک روز پس از تأیید آزادسازی بیسابقه ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخیرهسازیهای راهبردی، اعلام کرد جنگ در خاورمیانه میتواند بزرگترین اختلال در عرضه نفت در تاریخ بازارهای جهانی را رقم بزند.
این نهاد در تازهترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد کشورهای حاشیه خلیج فارس در پی تنشهای منطقهای، مجموع تولید نفت خود را دستکم ۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش دادهاند که معادل حدود ۱۰ درصد از تقاضای جهانی نفت است.
جان ایوانز، تحلیلگر مؤسسه پیویام (PVM)، در این باره گفت بازار با تردید به برنامه آزادسازی ذخایر راهبردی کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی مینگرد، زیرا جدول زمانی اجرای آن مشخص نشده است.
وی افزود: برآورد میشود برداشت از این ذخایر حدود ۹۰ روز به طول انجامد که معادل عرضه روزانه حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خواهد بود.
در همین حال، بانک گلدمن ساکس پیشبینی کرده است میانگین قیمت نفت خام برنت در ماههای مارس و آوریل حدود ۹۸ دلار برای هر بشکه باشد و سپس تا سهماهه چهارم سال به حدود ۷۱ دلار کاهش یابد. با این حال این بانک هشدار داده است در سناریوی افزایش ریسک، در صورت اختلال یکماهه در جریان نفت از تنگه هرمز، میانگین قیمت نفت در ماههای مارس و آوریل میتواند به ۱۱۰ دلار برای هر بشکه برسد.
تحلیلگران مؤسسه مالی آیانجی (ING) نیز اعلام کردند تنها راه کاهش پایدار قیمت نفت، تداوم عبور نفت از تنگه هرمز است و در غیر این صورت، احتمال ثبت سطوح بالاتر قیمتی در بازار نفت همچنان وجود دارد.
در بخش عرضه نیز منابع اعلام کردند چین در ماه مارس دستور ممنوعیت فوری صادرات سوخت را صادر کرده است؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از کمبود احتمالی سوخت داخلی در پی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران انجام شده است.
