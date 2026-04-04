مسکو: هیچ شهروند روسی در حمله به نیروگاه بوشهر کشته یا زخمی نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، سفارت روسیه در ایران امروز شنبه اعلام کرد که هیچ شهروند این کشور در جریان تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به نیروگاه اتمی بوشهر کشته نشده است.

یک منبع آگاه در سفارت روسیه در تهران در این خصوص خبر داد: هیچ شهروند روسی در حمله به اطراف نیروگاه اتمی بوشهر زخمی یا کشته نشده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساعاتی پیش و بدون محکوم کردن تجاوز دوباره آمریکایی- صهیونیستی به محوطه نیروگاه اتمی بوشهر، به ابراز نگرانی و درخواست حداکثر خویشتنداری بسنده کرد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار پیامی در ایکس در این خصوص نوشت: تهران به این نهاد اطلاع داد که یک پرتابه صبح امروز در نزدیک تأسیسات نیروگاه هسته‌ ای بوشهر اصابت کرده است. این چهارمین حادثه از این نوع در هفته‌ های اخیر به شمار می‌ رود. ایران همچنین به آژانس اطلاع داده است که یکی از کارکنان حفاظت فیزیکی این تاسیسات بر اثر اصابت ترکش جان خود را از دست داده (به شهادت رسیده) و یکی از ساختمان‌ های مجموعه نیز بر اثر موج انفجار و ترکش‌ ها آسیب دیده است. با این حال، هیچ افزایشی در سطح تشعشعات گزارش نشده است.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی نیز با تکرار مواضع منفعلانه خود تنها به ابراز نگرانی از این حادثه بسنده و اعلام کرد که سایت‌ های نیروگاه‌ های هسته‌ ای یا مناطق اطراف آن‌ ها هرگز نباید هدف حمله قرار گیرند.

سازمان انرژی اتمی امروز شنبه ۱۵ فروردین پس از چهارمین حمله به تاسیسات اتمی بوشهر از سوی آمریکا و صهیونیستهای اشغالگر، در حساب ایکس خود نوشت: محکومیت حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و پایان‌دادن به بی‌عملی در برابر آن، حداقل انتظار از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب مسئولیت‌های اساسنامه‌ای آن است. جمهوری‌ اسلامی ایران نیز صیانت از حقوق حاکمیتی هسته‌ای خود و بررسی دلایل این بی‌عملی از سوی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از مسیرهای حقوقی پیگیری می‌کند.