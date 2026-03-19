به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه جراره، شامگاه پنج‌شنبه در حاشیه اجتماع مردم بندرعباس با اشاره به حضور هوشمندانه مردم در صحنه، بر عزم قاطع ملت ایران برای گرفتن انتقام خون شهدا و پاسخ سخت به تهدیدات دشمن تأکید کرد و افزود: امروز ما شاهد نمایش اقتدار و بصیرت مردم ولایت‌مدار خود در حمایت از نظام و رهبری هستیم.

نماینده مردم هرمزگان افزود: مردم ما همیشه در صحنه‌اند و نشان داده اند که همواره در میدان نبرد هوشمندانه عمل کرده و شبانه‌روز در خیابان‌ها حضور دارند و میدان را خالی نکرده‌اند.

جراره با تاکید بر اینکه هرچه حضور ما در صحنه پررنگ‌تر باشد، اقتدار و ایستادگی‌مان را بیشتر به جهانیان نشان داده‌ایم اضافه کرد: دشمنان ایران بدانند که مردم تا آخرین نفس بر ایستادگی خود پایدار خواهند ماند و بزودی زود نیز شاهد پیروزی مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دشمنان باید بدانند که ملت ایران به همان اندازه که مظلوم است، مقتدر و پایبند به آب‌وخاک خود نیز هست و برهمین اساس باید بدانند نیروهای جان‌برکف مسلح ما انتقام سختی از این دشمنان کودک‌کش خواهند گرفت.

جراره تاکید کرد: ما پیش‌تر هشدار داده بودیم که اگر دشمن دست از پا خطا کند، زندگی را برایش تلخ خواهیم کرد و تا زمانی که تهدیدی باقی باشد، از پای نمی‌نشینیم.