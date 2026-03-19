۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۲۴

جراره: حضور مردم در خیابان‌ها کمتر از حضور در میدان نبرد نیست

بندرعباس-نماینده مردم استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور حماسی و شبانه روزی مردم در خیابان‌ها گفت: مردم بدانند حضور آنان در خیابان‌ها کمتر از حضور در میدان نبرد نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه جراره، شامگاه پنج‌شنبه در حاشیه اجتماع مردم بندرعباس با اشاره به حضور هوشمندانه مردم در صحنه، بر عزم قاطع ملت ایران برای گرفتن انتقام خون شهدا و پاسخ سخت به تهدیدات دشمن تأکید کرد و افزود: امروز ما شاهد نمایش اقتدار و بصیرت مردم ولایت‌مدار خود در حمایت از نظام و رهبری هستیم.

نماینده مردم هرمزگان افزود: مردم ما همیشه در صحنه‌اند و نشان داده اند که همواره در میدان نبرد هوشمندانه عمل کرده و شبانه‌روز در خیابان‌ها حضور دارند و میدان را خالی نکرده‌اند.

جراره با تاکید بر اینکه هرچه حضور ما در صحنه پررنگ‌تر باشد، اقتدار و ایستادگی‌مان را بیشتر به جهانیان نشان داده‌ایم اضافه کرد: دشمنان ایران بدانند که مردم تا آخرین نفس بر ایستادگی خود پایدار خواهند ماند و بزودی زود نیز شاهد پیروزی مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دشمنان باید بدانند که ملت ایران به همان اندازه که مظلوم است، مقتدر و پایبند به آب‌وخاک خود نیز هست و برهمین اساس باید بدانند نیروهای جان‌برکف مسلح ما انتقام سختی از این دشمنان کودک‌کش خواهند گرفت.

جراره تاکید کرد: ما پیش‌تر هشدار داده بودیم که اگر دشمن دست از پا خطا کند، زندگی را برایش تلخ خواهیم کرد و تا زمانی که تهدیدی باقی باشد، از پای نمی‌نشینیم.

