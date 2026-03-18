به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه جراره ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: استان هرمزگان در سطح متفاوتی جنگ را تجربه می‌کند و مردم در استان هر شب در خیابان‌ها حاضر هستند و خون امام شهید در قلب تک تک هم میهنان جوشیده شده است.

وی افزود: امروز اقتدار جمهوری اسلامی ایران برای همگان مشخص شده است و آمریکایی‌ها در یک چاهی گیر کرده‌اند و کسی به داد آن‌ها نمی‌رسد.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز خیابان‌ها دست کمی از خط مقدم دفاع از کشور ندارد و مردم بصیرت خود را به وضوح به نمایش گذاشته‌اند.

جراره بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در فضای درستی حرکت می‌کند و در این فضا برای برخی‌ها سخت است تا رشد و پیشرفت کشور ببیند..

فاطمه جراره خاطرنشان کرد: تقابل رسانه‌ای در دنیای امروز نقش و اهمیت ویژه‌ای یافته است و ضرورت توجه به رسانه‌های داخلی را در مرجعیت بخشی به اخبار و جامعه را دوچندان می‌سازد.

به گفته این نماینده مردم هرمزگان، یاد و خاطره امام شهید همیشه با ماست و منویات و تدابیر ایشان کشور را بیمه کرده است.

جراره تصریح کرد: جنایت میناب در به شهادت رساندن ۱۶۸ کودک نشانه چهره واقعی دشمنان ملت ایران و خوی جنایتکاری دشمنان ما است.