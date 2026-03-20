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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۱۷

سلاخی مفاهیم در مسلخ رسانه؛ از ابتذال «شجاعت» تا ترور «جاویدنام»

سلاخی مفاهیم در مسلخ رسانه؛ از ابتذال «شجاعت» تا ترور «جاویدنام»

بازخوانی عملکرد شبکه‌های معاند نشان می‌دهد که جنایت اصلی این جریان، نه فقط تحریک به آشوب، بلکه قلب مفاهیم مقدسی است که هویت ملی را می‌سازند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، حسین محمدی مشاور و روان درمانگر در یادداشتی نوشت: یکی از جنایاتی که شبکه صهیونی اینترنشنال کرد؛ جنایت در حق مفاهیم و واژه‌ها بود!

مفهوم شجاعت را به ابتذال کشید؛ شجاعت آن چیزی نبود که جوانان را به آشوب تحریک کنی تا کشته‌گیری شود! شجاعت آن چیزی است که با علم به شهادت برای دفاع از میهن پای لانچر موشک بایستی!

مفهوم جاویدنام را به ابتذال کشید؛ جاویدنام آن کسی نبود که هیجانش غلیان کرده و از دیوار کلانتری بالا رفت؛ جاویدنام دختران بی‌گناه مینابی هستند؛ جاویدنام دلاورمردان ناو دنا و همه شهدای جنگ تحمیلی هستند!

حتی مفهوم اپوزوسیون را هم به ابتذال کشید؛ اپوزوسیونی که برای رسیدن به هدفش به دریوزگی و گدایی از جنایتکاران جنگی و بیماران روانی و جنسی افتاد! جایی که بسیاری از مخالفین و منتقدین با دیدن این دریوزگی راه خود را از پهلوی جدا کردند!

می‌توان اپوزیسیون بود ولی باشرف بود!

کد مطلب 6779422
محدثه رمضانعلی

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