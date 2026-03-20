تشییع پیکر سه شهید ناوشکن دنا در نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر مطهر شهیدان «محمد بختیاریم، «حسین نایینی» و «داود خزائی» صبح جمعه با حضور گسترده مردم و مسئولان در نهاوند تشییع و به خاک سپرده شد.

مراسم تشییع این شهیدان گرانقدر از میدان امام خمینی(ره) نهاوند آغاز شد و جمعی از اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان محلی در آن حضور داشتند.

پس از اقامه نماز بر پیکر شهدا، پیکر شهید «محمد بختیاری» در روستای چولک اصلی، پیکر شهید «حسین نایینی» در آرامستان باغ بهشت نهاوند و پیکر شهید «داود خزائی» در شهر فیروزان به خاک سپرده شد.

شب گذشته برای این سه شهید ناوشکن دنا در میدان امام خمینی(ره) همدان با حضور اقشار مختلف مردم مراسم بدرقه برگزار شد.