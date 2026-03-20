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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

رزمایش تاکتیکی کره شمالی و تصاویری از کیم جونگ اون و دخترش

رزمایش تاکتیکی کره شمالی و تصاویری از کیم جونگ اون و دخترش

منابع خبری با انتشار تصاویری از رهبر این کشور و دخترش بر روی تانک از رزمایش‌های تاکتیکی مشترک ارتش با حضور یگان‌های پیاده و تانک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری کره شمالی با انتشار تصاویری از رهبر این کشور و دخترش بر روی تانک از رزمایش‌های تاکتیکی مشترک ارتش با حضور یگان‌های پیاده و تانک خبر داد.

کیم جونگ اون با حضور در یک پایگاه آموزشی از ارتش کره بازدید و بر رزمایش‌های تاکتیکی یگان‌های پیاده و تانک نظارت کرد.

این گزارش می‌افزاید که اهداف این رزمایش‌ که شامل تأیید توانایی رزمی عملی خدمه تانک‌ها، قابلیت همکاری در میدان نبرد و اجرای مأموریت‌های تاکتیکی مختلف توسط همه یگان‌ها بود، محقق شده است.

رهبر کره شمالی در این بازدید تأکید کرد: ارتش خلق باید تمرینات رزمی و آموزشی را به طور فشرده‌تر و فعال‌تری سازماندهی کند تا توان رزمی خود را ارتقا داده و بتواند هر مأموریت رزمی را در هر شرایطی به سرعت و با دقت انجام دهد.

این رزمایش در حالی برگزار می‌شود که تنش‌ها در شبه‌جزیره کره به دلیل برگزاری رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی که از ۹ مارس آغاز شده و تا ۱۹ مارس ادامه دارد، به شدت افزایش یافته است.

کد مطلب 6779504

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