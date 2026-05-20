۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۵۳

احتمال سفر «شی جین پینگ» به کره شمالی

منابع آگاه اعلام کردند که رئیس جمهور چین احتمالا اوایل هفته آینده به کره شمالی سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کریا تایمز، منابع آگاه امروز چهارشنبه اعلام کردند که شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، احتمالاً اوایل هفته آینده (به وقت محلی) به کره شمالی سفر خواهد کرد.

یک مقام عالی رتبه کرع جنوبی به خبرگزاری یونهاپ در این خصوص گفت: ما اطلاعاتی به دست آورده‌ ایم که نشان می‌ دهد رئیس جمهور شی جین پینگ به زودی به کره شمالی سفر خواهد کرد.

یک مقام دیگر سئول نیز با اشاره به سفر ماه گذشته وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، به پیونگ یانگ و سفرهای اخیر محافظان و کارکنان تشریفاتی شی جین پینگ به پایتخت کره شمالی، گفت که احتمال زیادی وجود دارد که وی اواخر این ماه یا اوایل ماه آینده به کره شمالی سفر کند.

