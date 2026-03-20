۲۶ بقعه دارای امکانات اقامتی برای استقرار زائران نوروزی آماده است

حجت الاسلام اسماعیل تدینی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح آرامش بهاری در ۲۴۷ بقعه متبرکه استان خبر داد و اظهار کرد: از مجموع ۹۵۶ بقعه متبرکه در گیلان، امسال ۲۴۷ بقعه مجری طرح آرامش بهاری هستند که این تعداد نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

وی با اشاره به تقسیمبندی این بقاع در سه سطح افزود: ۱۳ بقعه در سطح یک، ۱۷ بقعه در سطح دو و ۲۱۷ بقعه در سطح سه، برنامه های ویژه نوروزی را برگزار میکنند.

مدیرکل اوقاف گیلان با تأکید بر اهمیت ترویج معارف دینی در ایام نوروز، از استقرار خیمه های معرفت در ۱۱ بقعه شاخص استان خبر داد و گفت: این خیمه ها در امامزاده هاشم و خواهر امام رشت، سید جلال الدین اشرف آستانه اشرفیه، شیخ زاهد لاهیجان، محمد کیاکلایه لنگرود، سید مهدی آقا صومعه سرا، امامزاده عبدالله کلرم فومن، بابا اسماعیل تالش، بیبی حوریه بندرانزلی، امامزاده محمد حنفیه رودبار، امامزاده ابراهیم شفت، سید ابراهیم ماسال و ابراهیم و قاسم آستارا مستقر میشوند.

تدینی تصریح کرد: در این خیمه ها، برنامه های متنوعی از جمله مشاوره خانواده، پاسخ به شبهات دینی، نمایشگاه محصولات فرهنگی و خانگی، و پذیرایی از زائران پیشبینی شده است.

۲۶ بقعه دارای امکانات اقامتی

وی با اشاره به آمادگی برای اسکان زائران نوروزی در بقاع متبرکه استان خاطرنشان کرد: ۲۶ بقعه متبرکه در گیلان دارای امکانات اقامتی هستند و زائران میتوانند در ایام نوروز از این ظرفیت برای استراحت و اقامت استفاده کنند.

مدیرکل اوقاف گیلان افزود: تمامی این بقاع با همکاری ادارات اوقاف شهرستانها، آمادهسازی و تجهیز شدهاند تا میزبانی شایستهای از مسافران و زائران نوروزی صورت گیرد.

حجتالاسلام تدینی با اشاره به همزمانی ایام نوروز با سالروز شهادت جمعی از رزمندگان در جنگ رمضان، از برگزاری برنامههای ویژه در بقاع متبرکه خبر داد و گفت: مراسم گرامیداشت شهدای جنگ رمضان، اقامه نماز جماعت، برنامههای ویژه لحظه تحویل سال و دعای تحویل سال از مهمترین برنامههایی است که در بقاع متبرکه استان برگزار خواهد شد.

وی تأکید کرد: حضور مبلغان دینی در بقاع متبرکه نقش مهمی در ترویج معارف اهل بیت (ع) و پاسخگویی به نیازهای معنوی زائران دارد. در این راستا، ۲۷ مبلغ اعزامی و ۱۳۰ مبلغ بومی در بقاع متبرکه استان حضور دارند و به زائران خدمات فرهنگی و مذهبی ارائه میدهند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان در پایان با دعوت از مردم و مسافران نوروزی برای حضور در بقاع متبرکه استان گفت: بقاع متبرکه گیلان در ایام نوروز، آماده میزبانی از همه زائران هستند. مردم میتوانند لحظات معنوی تحویل سال را در کنار امامزادگان واجبالتعظیم سپری کنند و از برنامههای متنوع فرهنگی و مذهبی بهرهمند شوند.