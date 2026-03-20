تغییر زمان برگزاری بیست‌ و هفتمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام دبیرخانه همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، بیست و هفتمین دوره این همایش که قرار بود از ۱۶ تا ۱۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برگزار شود، به زمان دیگری موکول شد.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این تصمیم با هدف فراهمسازی بهترین شرایط برای حضور و مشارکت علمی گستردهتر اعضای جامعه آموزش پزشکی اتخاذ شده است.
زمان جدید برگزاری همایش متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
دبیرخانه همایش ضمن قدردانی از درک و شکیبایی علاقهمندان، ابراز امیدواری کرده است که این رویداد در موعد جدید با کیفیتی مطلوب و دستاوردهایی ارزشمند برای جامعه علمی کشور برگزار شود.
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