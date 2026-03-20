به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه حرکت قطارهای متروی تهران در ایام نوروز ۱۴۰۵ اعلام شد.

بر اساس این گزارش، در روزهای تعطیل رسمی نوروز شامل اول تا چهارم فروردین و همچنین دوازدهم و سیزدهم فروردین، ساعت سرویس‌دهی از ساعت ۶ صبح تا ۲۳ شب خواهد بود. در این ایام، سرفاصله حرکت قطارها در خطوط مختلف ۱۵ دقیقه در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در خط کرج، پایان سرویس‌دهی ساعت ۲۲ بوده و سرفاصله حرکت قطارها ۳۰ دقیقه خواهد بود.

در روزهای غیرتعطیل نوروز نیز قطارهای مترو از ساعت ۵:۳۰ صبح تا ۲۳ شب به مسافران خدمات ارائه می‌دهند. سرفاصله حرکت قطارها در این روزها ۱۰ دقیقه اعلام شده و خط کرج نیز با سرفاصله ۲۰ دقیقه و ساعت پایانی ۲۲ فعال خواهد بود.

گفتنی است برنامه حرکت قطارها در خط هشتگرد بدون تغییر و مطابق روال عادی اجرا می‌شود.