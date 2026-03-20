زلزله ۴ ریشتری در عسلویه؛ استان بوشهر ۵ بار لرزید

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر ساعت ۹ و ۱۷ دقیقه جمعه عسلویه را در عمق ۱۷ کیلومتری زمین لرزاند.

این زمین‌لرزه در موقعیت جغرافیایی ۲۷.۳۶ شمالی و ۵۲.۶۷ شرقی ثبت شده و مرکز زمین‌لرزه در فاصله ۱۵ کیلومتری عسلویه، ۲۳ کیلومتری کوشکنار استان هرمزگان و ۳۰ کیلومتری مهر استان فارس قرار دارد.

همچنین ساعت ۱۱ و هشت دقیقه صبح جمعه نیز زمین‌لرزه دیگری با شدت ۳.۸ ریشتر حوالی عسلویه را لرزاند.

ساعت ۱۱ و ۴۳ دقیقه زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر اهرم در شهرستان تنگستان را لرزاند.

بامداد امروز نیز زمین‌لرزه‌هایی به بزرگی ۳.۴ ریشتر در کاکی شهرستان دشتی و ۲.۸ ریشتر در آبدان شهرستان دیر ثبت شده بود.

تاکنون هیچ گزارشی از خسارت‌های احتمالی این زمین‌لرزه‌ها دریافت نشده است.