خدمات مترو در روز عید فطر رایگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه اعلام کرد که به منظور تسهیل تردد نمازگزاران به محل اقامه نماز عید فطر در مصلای بزرگ امام خمینی (ره)، خدماترسانی در خطوط درونشهری مترو تهران زودتر از ساعت آغاز خواهد شد.
بر اساس این گزارش، سرویسدهی در خطوط درونشهری (۱، ۲، ۳، ۴، ۶ و ۷) از ساعت ۵ صبح با سرفاصله ۱۵ دقیقه آغاز میشود و در خط ۵ مترو (مسیر تهران – کرج – صادقیه) نیز از ساعت ۶:۰۰ صبح خدماترسانی انجام خواهد شد.
در این روز، تعداد حرکت قطارها نسبت به برنامه عادی روزهای تعطیل افزایش مییابد و سرویسدهی در خطوط درونشهری با حداقل سرفاصله زمانی ممکن و متناسب با تعداد نمازگزاران انجام میگردد. همچنین تمامی ایستگاههای متروی تهران بهصورت لحظهای رصد میشوند و در صورت ازدحام جمعیت، قطارهای فوقالعاده اعزام خواهند شد.
سرفاصله زمانی حرکت قطارها در خط یک نیز به صورت لحظهای از طریق سامانههای نظارت تصویری رصد و مطابق حجم مسافر اجرا میگردد.
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