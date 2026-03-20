به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین موسویان، دیپلمات پیشین و کارشناس روابط بین الملل در گفتگو با کریستین امانپور از شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان به پرسش‌هایی درباره جنگ ایالات متحده و رژیم اسرائیل به ایران و وضعیت پیش روی تهران پاسخ داد.

اگر هدف ایالات متحده و اسرائیل تغییر نظام سیاسی در ایران باشد، یک جنگ بی پایان خواهیم داشت

موسویان در پاسخ به این پرسش که سیاست ترامپ در مورد تسلیم ایران به کجا خواهد کشید؟ نتیجه این درگیری چه خواهد بود؟ گفت: مقامات آمریکا هدف تغییر رژیم را علنی مطرح کرده اند. مدیر انرژی کاخ سفید رسما گفت که هدف آمریکا از حمله به ایران، سلطه بر ذخائر نفت ایران است. سناتور لیندسی گراهام هم فاش کرد که با تغییر رژیم، آمریکا ثروت ایران را بدست خواهد آورد.

وی با اشاره به اینکه هدف اسرائیل بالاتر از این است، افزود: بنیامین نتانیاهو رسما اعلام کرد که هدفش خاورمیانه بزرگ است. سفیر آمریکا در اسرائیل هم گفت که اسرائیل حق دارد کشورهای خاورمیانه را ضمیمه خاک خود کند. آلن آیر سخنگوی فارسی زبان سابق وزارت خارجه آمریکا هم گفت که هدف اسرائیل نه تنها تغییررژیم وتجزیه بلکه نابودی کامل ایران است. اگر هدف تغییر رژیم و نفت و ثروت و نابودی ایران باشد، یک جنگ بی پایان خواهیم داشت.

آمریکا و اسرائیل باید دوران جنگ هشت ساله عراق علیه ایران را مطالعه کنند

عضو پیشین هیات مذاکره کننده ایران در پاسخ به این سوال که سقف تاب آوری ایران چه حد است؟ گفت: ظرف ۲۰ روز گذشته ایران مقاومت چشمگیری از خود نشان داده است. تصور آمریکا و اسرائیل این بود که با (به شهادت رساندن) رهبری و حدود پنجاه فرمانده ارشد، حکومت ظرف دوسه روز سقوط خواهد کرد. منتهی دیدید که تنها چند ساعت بعد از حمله به مقر رهبری ایران، نیروهای نظامی ایران، اسرائیل و پایگاههای آمریکا در منطقه با موشک مورد حمله قرار دادند. به نظرم آمریکا و اسرائیل باید دوران جنگ هشت ساله عراق علیه ایران را مطالعه کنند. در آن دوران همه قدرتهای شرق و غرب و عرب منطقه از صدام متجاوز حمایت کردند و ایران تنها بود اما هشت سال مقاومت کرد و الان بیش از بیست سال است که صدام مرده است.

استراتژی ترور مسئولان در ایران به جایی نمی‌رسد

سفیر پیشین ایران در آلمان با اشاره به اینکه ایران در این جنگ برای ماه‌ها قادر به مقاومت خواهد بود، ادامه داد: در مورد ترور شخصیت ها هم از ابتدای انقلاب هزاران تن از شخصیت‌ها از رئیس جمهور و نخست وزیر گرفته تا وزراء و نماینده گان مجلس ترور شدند اما نه حکومت سقوط کرد و نه ایران. بعد از حمله نظامی گذشته آمریکا تا کنون هم حدود ۲۰۰ تن ازمقامات ایران ترور شده اند. باز هم این ترورها موجب فروپاشی حکومت و کشور نمیشود. لذا استراتژی ترور مسئولین به جایی نمی‌رسد بلکه تاثیر معکوس هم داشته چون مردم ایران امروز نگران امنیت و ثبات کشورشان شده اند. چون آنها می‌بینند که آمریکا و اسرائیل صدها منزل مسکونی و مدرسه و بیمارستان و حتی آثار تاریخی ایران را تخریب کرده‌اند و لذا برای دفاع از کشورشان متحد شده اند. البته این نکته هم قابل کتمان نیست که بخش قابل توجهی از مردم از اوضاع اقتصادی و اجتماعی ناراضی هستند.