۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

تعطیلی مجموعه‌های فرهنگی و تاریخی همدان تا اطلاع ثانوی

تعطیلی مجموعه‌های فرهنگی و تاریخی همدان تا اطلاع ثانوی

همدان- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان از تعطیلی تمامی موزه‌ها، پایگاه‌ها، مجموعه‌های فرهنگی-تاریخی و بناهای تحت پوشش این اداره‌کل تا اطلاع ثانوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن معصوم‌علیزاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، از تعطیلی تمامی موزه‌ها، پایگاه‌ها، مجموعه‌های فرهنگی-تاریخی و بناهای تحت پوشش این اداره‌کل تا اطلاع ثانوی خبر داد.

وی با بیان اینکه این تصمیم در راستای حفاظت از جان و امنیت هموطنان و بر اساس شیوه‌نامه‌های ملی و بین‌المللی حفاظت در زمان بحران اتخاذ شده است، ادامه داد: امیدواریم که با گذر از شرایط فعلی، شاهد بازگشایی این اماکن باشیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: از آغاز جنگ آمریکایی صهیونی، اقدامات ایمنی و امنیتی لازم از جمله نصب سپر آبی برای اماکن و پایگاه‌های تاریخی استان انجام شده و آثار تاریخی موزه‌ها نیز برای حفاظت به مخازن امن منتقل شدند.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه تاکنون آسیبی به بناهای تاریخی استان وارد نشده است، تاکید کرد: آثار تاریخی و فرهنگی، میراث ملی و بشری هستند و بخش مهمی از حافظه تاریخی محسوب می‌شوند.

معصوم علیزاده بیان کرد: تمامی اقدامات پیشگیرانه لازم برای حفاظت از میراث گران‌بهای تاریخی و فرهنگی استان انجام شده و امیدواریم به زودی شاهد میزبانی اماکن تاریخی همدان از علاقه‌مندان باشیم.

