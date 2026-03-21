به گزارش خبرگزاری مهر، محسن معصومعلیزاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، از تعطیلی تمامی موزهها، پایگاهها، مجموعههای فرهنگی-تاریخی و بناهای تحت پوشش این ادارهکل تا اطلاع ثانوی خبر داد.
وی با بیان اینکه این تصمیم در راستای حفاظت از جان و امنیت هموطنان و بر اساس شیوهنامههای ملی و بینالمللی حفاظت در زمان بحران اتخاذ شده است، ادامه داد: امیدواریم که با گذر از شرایط فعلی، شاهد بازگشایی این اماکن باشیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان افزود: از آغاز جنگ آمریکایی صهیونی، اقدامات ایمنی و امنیتی لازم از جمله نصب سپر آبی برای اماکن و پایگاههای تاریخی استان انجام شده و آثار تاریخی موزهها نیز برای حفاظت به مخازن امن منتقل شدند.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه تاکنون آسیبی به بناهای تاریخی استان وارد نشده است، تاکید کرد: آثار تاریخی و فرهنگی، میراث ملی و بشری هستند و بخش مهمی از حافظه تاریخی محسوب میشوند.
معصوم علیزاده بیان کرد: تمامی اقدامات پیشگیرانه لازم برای حفاظت از میراث گرانبهای تاریخی و فرهنگی استان انجام شده و امیدواریم به زودی شاهد میزبانی اماکن تاریخی همدان از علاقهمندان باشیم.
