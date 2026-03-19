فتح اللهی: جمهوری اسلامی استخوانی در گلوی قدرت‌ های مستکبر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتحاللهی شامگاه پنجشنبه در اجتماع خونخواهی مردم تالش برای امام شهید با اشاره به ایام پایانی سال و سالروز ملی شدن صنعت نفت اظهار کرد: ورق زرینی که جمهوری اسلامی در تاریخ ایران رقم زده، قابل مقایسه با دورههای پیشین نیست. زمانی که سردمداران شاهنشاهی در مقاطع مختلف به بهانههای واهی، بخشی از خاک این مرز و بوم را واگذار میکردند، اما در جمهوری اسلامی علیرغم همه محدودیتها، تحریمها، ترورها و جنگ تحمیلی، حتی یک وجب از خاک ایران کم نشد.
وی با طرح این پرسش که چرا آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران دشمنی میکنند، تصریح کرد: آیا این دشمنی فقط با جمهوری اسلامی است یا با خود ایران نیز مشکل دارند؟ پاسخ روشن است؛ آنها با ایران قوی، با ایران دارای ذخایر عظیم و با ایران مستقل مشکل دارند.
فتحاللهی با اشاره به تاریخ معاصر ایران افزود: در جریان ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند، زمانی که هنوز جمهوری اسلامی وجود نداشت، کودتا کردند. این نشان میدهد آنها با اصل استقلال و عظمت ایران مخالفند.
خلیج فارس؛ هویت تاریخی و ماندگار ایرانی
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با تأکید بر هویت تاریخی خلیج فارس گفت: امروز خود مفسران آمریکایی و اروپایی اذعان میکنند که خلیج فارس معنای واقعی خود را باز یافته است. نه خلیج جعلی عربی، بلکه همان خلیج فارس که در تاریخ ماندگار بوده و خواهد بود.
وی با اشاره به ایام پایانی سال و برگزاری مراسمی در سرزمینهای اشغالی به نام «جشن پوریم» افزود: در دوره خشایارشاه، زمانی که ایران قدرت برتر جهان بود، وزیر اعظم ایران (هامان) به دلیل توطئههای یهودیان قصد مقابله داشت، اما ملکه یهودیالاصل شاه، او را منصرف کرد و نتیجه آن قتل عام حدود ۷۷ هزار ایرانی در همان روز قرعه شد.
فتحالهی خطاب به جوانان تصریح کرد: کشوری که هر سال پیروزی خود بر ایرانیان آن دوره را جشن میگیرد، یقیناً دلش برای آینده روشن شما نمیسوزد. دشمنی آنها عمیقتر و تاریخیتر از آن است که با لبخندهای دیپلماتیک التیام یابد.
جنگ روایتها و مسئولیت نسل امروز
وی با بیان اینکه در تاریخیترین نقطه حساس زمانه قرار داریم، خاطرنشان کرد: دهههای آینده درباره ما قضاوت خواهند کرد. اگر امروز پای میز مذاکره مینشینند و اگر فردا حمله میکنند، همه یک هدف دارد: تحمیل خواسته خود. دموکراسی برای آنها یعنی هر آنچه من گفتم همان شود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با اشاره به اشغال ایران در جنگ جهانی دوم طی ۴ روز گفت: شاعر معروف حسین گلگلاب وقتی صحنه سیلی زدن سرباز اجنبی به افسر ایرانی را دید، سرود «ای ایران» را سرود؛ سرودی که پس از ۸۰ سال همچون رگ غیرت ایرانیان را به جوش میآورد.
فتحاللهی با تأکید بر اینکه همه در قبال این مملکت مسئولیم، گفت: نیروهای مسلح، سپاه، ارتش و مرزبانان جان خود را برای صیانت از ایران فدا کردهاند، اما ما نیز وظیفه داریم. هرکس به سهم خود باید در خدمت مردم باشد. مردمداری، شنیدن دردهای مردم و تلاش برای رفع مشکلات، ابتداییترین وظیفه همه ماست.
