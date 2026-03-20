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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۲۳

تسلیت اسماعیل بقایی درپی درگذشت مدیرکل رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد

تسلیت اسماعیل بقایی درپی درگذشت مدیرکل رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد

سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت درگذشت جانگداز مدیرکل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی، درگذشت جانباز سرافراز و آزاده والامقام مرحوم علیرضا شیروی مدیرکل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تسلیت گفت.

متن پیام سخنگوی وزارت امور خارجه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت جانگداز دوست و همکار متعهد، متخصص و پرتلاش عرصه رسانه، علیرضا شیروی، مدیرکل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موجب تأثر و تأسف عمیق گردید.

این جانباز سرافراز و آزاده والامقام که دوران پرفروغ جوانی خود را در جبهه‌های دفاع از وطن و سپس سال‌ها اسارت در بند دشمنان بعثی سپری نمود، عمر پربرکت خویش را یکسره در مسیر خدمت به ایران اسلامی و اعتلای نام این مرز و بوم گذراند.

او که در سال‌های دفاع مقدس، مشق ایستادگی کرد و در واپسین روزهای حیات پرثمر خویش در سال ۱۴۰۴، در بحبوحه جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، خستگی ناپذیر در میدان حضور یافت و رسالت خطیر رساندن صدای مظلومیت و اقتدار ایران عزیز را بر دوش کشید، این بار اما داغ‌ سنگین شهادت فرزندان و بزرگان وطن را تاب نیاورد و به دیدار یاران شهیدش شتافت.

بی‌تردید، مجاهدت‌های خالصانه و خستگی‌ناپذیر این سرباز فداکار وطن، در تاریخ پرافتخار این سرزمین ماندگار خواهد ماند و یاد و خاطره‌اش همواره در دل همکاران و دوستدارانش زنده است.

اینجانب با قلبی سرشار از اندوه، این ضایعه بزرگ را به خانواده گرامی، اهالی رسانه و همه بازماندگان محترم ایشان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و همجواری با صالحان و شهیدان و برای عموم بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

عاش سعیدا و مات سعیدا @MFAIran

کد مطلب 6779631
محسن صمیمی

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