به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی، درگذشت جانباز سرافراز و آزاده والامقام مرحوم علیرضا شیروی مدیرکل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تسلیت گفت.

متن پیام سخنگوی وزارت امور خارجه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت جانگداز دوست و همکار متعهد، متخصص و پرتلاش عرصه رسانه، علیرضا شیروی، مدیرکل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موجب تأثر و تأسف عمیق گردید.

این جانباز سرافراز و آزاده والامقام که دوران پرفروغ جوانی خود را در جبهه‌های دفاع از وطن و سپس سال‌ها اسارت در بند دشمنان بعثی سپری نمود، عمر پربرکت خویش را یکسره در مسیر خدمت به ایران اسلامی و اعتلای نام این مرز و بوم گذراند.

او که در سال‌های دفاع مقدس، مشق ایستادگی کرد و در واپسین روزهای حیات پرثمر خویش در سال ۱۴۰۴، در بحبوحه جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، خستگی ناپذیر در میدان حضور یافت و رسالت خطیر رساندن صدای مظلومیت و اقتدار ایران عزیز را بر دوش کشید، این بار اما داغ‌ سنگین شهادت فرزندان و بزرگان وطن را تاب نیاورد و به دیدار یاران شهیدش شتافت.

بی‌تردید، مجاهدت‌های خالصانه و خستگی‌ناپذیر این سرباز فداکار وطن، در تاریخ پرافتخار این سرزمین ماندگار خواهد ماند و یاد و خاطره‌اش همواره در دل همکاران و دوستدارانش زنده است.

اینجانب با قلبی سرشار از اندوه، این ضایعه بزرگ را به خانواده گرامی، اهالی رسانه و همه بازماندگان محترم ایشان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و همجواری با صالحان و شهیدان و برای عموم بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

عاش سعیدا و مات سعیدا @MFAIran