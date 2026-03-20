۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۰۴

بقایی: ۲۹ اسفند جلوه‌ای ماندگار از مقاومت ملی ایرانیان است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در ایکس نوشت: در بیست و یکمین روز از دفاع حماسی ایرانیان از کیان ‌ایران‌ در برابر تجاوز نظامی آمریکا-اسرائیل، سالروز ملی‌شدن صنعت نفت را گرامی می‌داریم.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه ۲۹ اسفند جلوه‌ای ماندگار از مقاومت ملی ایرانیان در برابر مداخله بیگانه و نشانه‌ای از عزم ملی ما برای پاسداشت حق تعیین سرنوشت است، تصریح کرد: امروز نیز همه مردم ایران با اقتدار در برابر تجاوزی وحشیانه از میهن عزیزشان دفاع می‌کنند و در میدانی به مراتب گسترده‌تر از آن دوران، امتداد تاریخی روحیه سلحشوری و عزت‌طلبی خود را اثبات می‌کنند.

