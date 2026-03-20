شناخت انواع سوختگی در حملات هوایی در شرایط جنگی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، شناخت دقیق نوع سوختگی و واکنش سریع در لحظات اولیه وقوع انفجار، کلیدیترین فاکتور در کاهش تلفات انسانی است. بر اساس این پروتکل، سوختگیها در حملات هوایی به چهار درجه تقسیم میشوند: از «درجه ۱» که سطحی و همراه با قرمزی است، تا «درجه ۴» که با آسیب عمیق به عضلات، تاندونها و استخوانها، جان مصدوم را به شدت تهدید میکند.
در سوختگیهای درجه ۳، پوست ممکن است سفید یا سیاه شده و به دلیل تخریب اعصاب، مصدوم دردی حس نکند که این خود نشانهای از وضعیت فوقاضطراری و نیاز به مداخله فوری پزشکی است.
بخش عملیاتی این دستورالعمل، چهار گام طلایی برای امدادگران داوطلب و همراهان مصدوم تعریف کرده است؛ ۱. ایمنی؛ دور کردن مصدوم از منبع خطر (آتش یا مواد شیمیایی) با حفظ امنیت خود امدادگر؛ تماس فوری با اورژانس (۱۱۵) در موارد شدید و حفظ خونسردی و استفاده از آب شیر به مدت ۱۰ دقیقه (و ۲۰ تا ۳۰ دقیقه برای سوختگیهای شیمیایی)، استفاده از گاز استریل یا پارچه کاملاً تمیز و بانداژ شل و بدون فشار.
همچنین تأکید شده است ؛ قبل از هر اقدامی، زیورآلات و ساعت از بدن مصدوم خارج شود، چرا که تورم ناشی از سوختگی میتواند باعث قطع خونرسانی در این نواحی شود.
در این اطلاعیه، وزارت بهداشت نسبت به «اقدامات ممنوعه» که منجر به عفونتهای کشنده یا تخریب بیشتر بافت میشود، هشدار جدی داده است.
طبق این پروتکل، جدا کردن لباسهای چسبیده به محل سوختگی (باید اطراف آن را قیچی کرد)، ترکاندن تاولها، و استفاده از مواد غیرعلمی نظیر یخ، خمیردندان یا سیبزمینی مطلقاً ممنوع است.
همچنین استفاده از پمادهای چرب و روغنی در لحظات اولیه، مانع از خروج حرارت از بافت شده و عمق سوختگی را افزایش میدهد.
نظام سلامت کشور از شهروندان خواست با فراگیری این اصول، ضریب تابآوری جامعه در برابر آسیبهای جنگی را ارتقا داده و یاریگر تیم ملی سلامت در صیانت از جان هموطنان باشند.
