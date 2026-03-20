خطیب جمعه دلگان: ترور شخصیت ها نشانه ضعف دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حمید بامری در خطبه های نماز جمعه این هفته دلگان گفت: ترور شخصیت‌ها و مردم بی‌گناه، نه نشانه قدرت دشمن، بلکه بیانگر ناتوانی اوست. هرگاه دشمن در میدان منطق و فرهنگ شکست بخورد، به خشونت و ترور روی می‌آورد.

خطیب نماز جمعه دلگان ادامه داد: امروز در مقطعی از تاریخ قرار گرفته‌ایم که دشمنان اسلام و انقلاب با انواع فشارها، جنگ‌ها، تحریم‌ها و حتی ترور شخصیت‌ها و مردم بی‌گناه تلاش می‌کنند روح امید و مقاومت را از ملت‌ها بگیرند. آنان گمان می‌کنند با ایجاد ناامنی و فضای یأس، ملت‌ها عقب‌نشینی خواهند کرد؛ اما تاریخ ثابت کرده ملت مؤمن هرگز شکست نمی‌خورد.

وی بیان کرد: این ملت، با تربیت‌یافتگان مکتب انقلاب، در برابر دشمنان ایستاده و آنها را به زانو درآورده است. دلاوران و رزمندگان اسلام دنیا را مبهوت کرده‌اند؛ این ملت، ارتش و سپاه، دشمن را ذلیل خواهند کرد.

حجت الاسلام بامری افزود: ملت ما از سیره حضرت زینب(س) درس گرفته اند؛ ما نیز همچون حضرت زینب(س) این جمله تاریخی را به یزیدهای زمان یادآور می‌شویم: «فَکِدْ کَیْدَکَ… فَوَاللَّهِ لَا تَمْحُو ذِکْرَنَا وَلَا تُمیتُ وَحْیَنَا»

وی گفت: هر نیرنگی دارید به کار گیرید؛ همان‌گونه که گذشتگان شما آرزوی تسلیم ما را با خود به گور بردند.

اعتراف دشمن به ناتوانی و عجز

امام جمعه دلگان خاطرنشان کرد: دشمن در طول ۴۷ سال گذشته اعتراف کرده که نتوانسته جمهوری اسلامی را نابود کند؛ همان‌گونه که امام شهید فرمود: «شما هرگز نخواهید توانست جمهوری اسلامی را شکست دهید.»

وی با اشاره به پیام ملت هوشیار و بیدار ایران بیان کرد: این ملت بارها گفته اند؛ هر کاری می‌خواهید بکنید؛ اما این ملت هرگز تسلیم نخواهد شد.

حجت الاسلام بامری در پایان تصریح کرد: قدرت امروز ملت تنها در ابزار جنگی نیست؛ بلکه در روح ایمان و اتصال به خداست؛ این ملت، با الهام از سیره اهل‌بیت(ع) و دعای «اللّهُمَّ عَجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج»، تا پیروزی نهایی و ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) از پا نخواهد نشست.