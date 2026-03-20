امام جمعه سیراف: سبک زندگی ایرانی اسلامی بن مایه پیروزی ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق عاشوری در نماز جمعه سیراف اظهار کرد: تداوم، استحکام، گسترش روزافزون قدرت نظامی سیاسی و ایمانی انقلاب اسلامی ایران در شرایط کنونی میراث گرانبهای شهید امام خامنه ای است.

وی مکتب شهید خامنه ای را به عنوان مکتبی تمدنی و جایگزین ایدئولوژی های ورشکسته و فروپاشیده غرب توصیف کرد که الگویی برای اداره جوامع انسانی در عصر جدید ارائه می دهد.

حجت الاسلام عاشوری با ابراز امیدواری به اینکه این شهادت ها و از جان گذشتگی ها مقدمه پیروزی نهایی باشد افزود: حمله به تاسیسات گازی عسلویه نشانه حماقت دشمن است و این آخرین ترکش آنها است که دقیقا به بن بست خورده است.

وی با اشاره به اینکه ایران نشان داده در مقابله به مثل خط قرمز ندارد، خیال دشمن به بازگشایی تنگه هرمز با مذاکره را خیالی خام ارزیابی کرد.

امام جمعه سیراف پیروزی را وعده الهی دانست و این ترورها و جنایات دشمن را نشانه استیصال و ترس آنها قلمداد کرد.

زمان به نفع ایران در گذر است

وی گفت: این جنگ جنگ اشخاص نیست بلکه جنگ مکتب ها است که جبهه حق در برابر جبهه باطل صف آرایی کرده است و ما در مکتب فکری ثارالله پرورش یافته ایم و هرگز زیر بار ذلت نخواهیم رفت.

حجت الاسلام عاشوری به صراحت ایران را شگفتی ساز جنگ با آمریکا و اسرائیل خواند و اضافه کرد: با توجه به بن بست های پیش روی دشمن، زمان به نفع ایران در گذر است و مهم ترین نکته در این معرکه در حال حاضر تاب آوری مردم است.

وی مردم را دانش آموختگان دانشگاه عباس بن علی (ع) دانست که تا آخرین قطره خون پای انقلاب و نظام اسلامی ایستاده اند.

حجت الاسلام عاشوری سبک زندگی ایرانی اسلامی را بن مایه پیروزی ملت ایران ارزیابی کرد و گفت: با توجه به همزمانی عید نوروز و عید فطر در شرایط جنگی که دفاع مقدس در دهه شصت را تداعی می کند، جا دارد به توصیه رهبر شهید انقلاب در خصوص رعایت نشاط جمعی و در عین حال مراعات احترام اهل بیت و خانواده شهدا، عمل کنیم.