مهاجر:حضور مردم در صحنه، پشتوانه اقتدار و عزت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد مهاجر، در خطبههای نماز جمعه گرگان با اشاره به فرارسیدن عید سعید فطر، این عید را از بزرگترین اعیاد اسلامی دانست و اظهار کرد: عید فطر، عید همه افراد نیست، بلکه عید کسانی است که روزهها، نمازها و عبادات آنان مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشد.
وی با استناد به کلام امیرالمؤمنین(ع) افزود: هر روزی که انسان در آن مرتکب گناه نشود و در مسیر بندگی خدا حرکت کند، همان روز برای وی عید محسوب میشود و این نگاه را نشانه عمق معنویت در فرهنگ اسلامی عنوان کرد.
امام جمعه موقت گرگان ادامه داد: در روایات آمده است که در پایان ماه مبارک رمضان، فرشتهای ندا میدهد که خداوند گناهان گذشته روزهداران را بخشیده است، بنابراین باید مراقب باشیم از این پس چگونه عمل میکنیم و مسیر زندگی خود را بر پایه طاعت و بندگی ادامه دهیم.
وی با اشاره به همزمانی عید نوروز و عید فطر اظهارکرد: نوروز بهعنوان یک سنت حسنه، نهتنها مورد مخالفت دین قرار نگرفته، بلکه مورد تأیید نیز بوده است و آدابی مانند پوشیدن لباس نو، نظافت و دید و بازدید در آن توصیه شده است.
مهاجر افزود: احیای طبیعت در بهار، نشانهای روشن از معاد و رستاخیز است و انسان با مشاهده این تحول، میتواند به حقیقت قیامت و زنده شدن دوباره پی ببرد.
وی صلهرحم را از مهمترین توصیههای دینی در این ایام دانست و تأکید کرد: اگر کسی خود را اهل تقوا بداند اما نسبت به خویشاوندان بیتوجه باشد، ادعای وی پذیرفتنی نیست؛ چراکه در آموزههای دینی، صلهرحم جایگاه ویژهای دارد.
امام جمعه موقت گرگان همچنین با اشاره به اهمیت زکات فطریه گفت: در پرداخت زکات فطره، اولویت با خویشاوندان نیازمند است و کمک به آنان، علاوه بر انجام یک واجب الهی، موجب تقویت پیوندهای خانوادگی و اجتماعی میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط حساس کشور و تحولات اخیر، بر ضرورت حفظ وحدت و حضور مردم در صحنه تأکید کرد و گفت: حضور مردم در میدان، بهویژه در اجتماعات و مناسبتهای مختلف، نقش مهمی در تقویت روحیه رزمندگان و ناامیدی دشمنان دارد.
مهاجر خاطرنشان کرد: ملت ایران همواره نشان دادهاند که در شرایط سخت، با وحدت و همدلی در صحنه حاضر میشوند و همین حضور، بزرگترین سرمایه نظام و عامل عبور از چالشهاست.
وی در ادامه با تأکید بر نقش مردم در تعیین سرنوشت کشور افزود: اگر مردم در صحنه باشند، مسیر پیشرفت و عزت هموار خواهد شد و هیچ تهدیدی نمیتواند خللی در اراده ملت ایجاد کند.
امام جمعه موقت گرگان از عموم مردم خواست با بهرهگیری از فرصت این ایام، ضمن تقویت ارتباط با خداوند، حفظ انسجام اجتماعی و حمایت از مدافعان کشور را در اولویت قرار دهند و برای عزت و سربلندی ایران اسلامی دعا کنند.
نظر شما