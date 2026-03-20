۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۴۲

تنگه هرمز اهرم قدرت ایران اسلامی است

چناران- امام جمعه چناران گفت: تنگه هرمز اهرم قدرت جمهوری اسلامی ایران اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام بختیاری در خطبه‌های نماز جمعه ۲۹ اسفندماه در محل مصلی چناران با اشاره به فرارسیدن عید نوروز و وداع با ماه مبارک رمضان اظهار کرد: سختی‌ها در مکتب الهی آزمونی برای رشد و گشایش هستند.

امام جمعه چناران ضمن تأکید بر لزوم حفظ روحیه حماسی و بصیرت در برابر دشمنان، تصریح کرد: اراده مردم، سوخت اصلی اقتدار دفاعی ایران است و با وجود شهادت رهبر، ملت ایران با تجدید میثاق با رهبری جدید، مستحکمتر از همیشه در میدان حضور دارند.

وی اظهار کرد: سختی‌ها در زندگی مومن، دیوار بن بستی وجود ندارد بلکه درهایی هستند که کلید گشایش را در درون خود دارند و خداوند در قرآن کریم وعده دادند که در دلِ هر سختی، آسانی قرار دارد همانطور که شرح صدر نصیب رسول خدا (ص) شد، انسان نیز می‌تواند با صبر و استقامت، بر مشکلات فائق آید.

بختیاری ایستادگی در برابر فشارها و تحریمها را عامل پیشرفت دانست و افزود: امتحانات الهی زمینه رشد و تعالی هستند همانطور که در دوران تحریم، نخبگان ایرانی توانستند به فناوریهای نوین دست یابند و امروز ساخت موشکهای نقطه‌زن کشور، جهانیان را به حیرت واداشته است.

امام جمعه چناران با اشاره به شرایط حساس کنونی و شهادت رهبر انقلاب، بر ضرورت حفظ پویایی و سرزندگی ملی تأکید کرد و گفت: با وجود فقدان رهبر شهید، نباید روحیه حماسی و نشاط ملی را از دست داد لذا مکتب رهبر شهید، مکتب بیداری جهان اسلام و موج نوین مقاومت بود و امروز وظیفه ما این است که با حفظ حرمتها و امیدواری، قویتر از قبل در مسیر حق حرکت کنیم.

وی در ادامه، توان دفاعی کشور را در گرو اراده ملت دانست و تصریح کرد: تنگه هرمز، اهرم قدرت جمهوری اسلامی است و ما پیروز این میدان هستیم چرا که مردم ما بی‌نظیرند و باید بدانیم که سوخت اصلی موشکهای ایرانی، بصیرت و اراده ملت است.

کد خبر 6779725

