تنگه هرمز اهرم قدرت ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام بختیاری در خطبه‌های نماز جمعه ۲۹ اسفندماه در محل مصلی چناران با اشاره به فرارسیدن عید نوروز و وداع با ماه مبارک رمضان اظهار کرد: سختی‌ها در مکتب الهی آزمونی برای رشد و گشایش هستند.

امام جمعه چناران ضمن تأکید بر لزوم حفظ روحیه حماسی و بصیرت در برابر دشمنان، تصریح کرد: اراده مردم، سوخت اصلی اقتدار دفاعی ایران است و با وجود شهادت رهبر، ملت ایران با تجدید میثاق با رهبری جدید، مستحکمتر از همیشه در میدان حضور دارند.

وی اظهار کرد: سختی‌ها در زندگی مومن، دیوار بن بستی وجود ندارد بلکه درهایی هستند که کلید گشایش را در درون خود دارند و خداوند در قرآن کریم وعده دادند که در دلِ هر سختی، آسانی قرار دارد همانطور که شرح صدر نصیب رسول خدا (ص) شد، انسان نیز می‌تواند با صبر و استقامت، بر مشکلات فائق آید.

بختیاری ایستادگی در برابر فشارها و تحریمها را عامل پیشرفت دانست و افزود: امتحانات الهی زمینه رشد و تعالی هستند همانطور که در دوران تحریم، نخبگان ایرانی توانستند به فناوریهای نوین دست یابند و امروز ساخت موشکهای نقطه‌زن کشور، جهانیان را به حیرت واداشته است.

امام جمعه چناران با اشاره به شرایط حساس کنونی و شهادت رهبر انقلاب، بر ضرورت حفظ پویایی و سرزندگی ملی تأکید کرد و گفت: با وجود فقدان رهبر شهید، نباید روحیه حماسی و نشاط ملی را از دست داد لذا مکتب رهبر شهید، مکتب بیداری جهان اسلام و موج نوین مقاومت بود و امروز وظیفه ما این است که با حفظ حرمتها و امیدواری، قویتر از قبل در مسیر حق حرکت کنیم.

وی در ادامه، توان دفاعی کشور را در گرو اراده ملت دانست و تصریح کرد: تنگه هرمز، اهرم قدرت جمهوری اسلامی است و ما پیروز این میدان هستیم چرا که مردم ما بی‌نظیرند و باید بدانیم که سوخت اصلی موشکهای ایرانی، بصیرت و اراده ملت است.