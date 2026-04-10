تثبیت پیروزی‌ های میدانی نیازمند حضور مردم در میدان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد بختیاری در خطبههای امروز ۲۱ فروردین در محل مصلی چناران با تشریح ویژگیهای شخصیتی و حکیمانه رهبر شهید، بر ضرورت حفظ اتحاد ملی و هوشیاری در برابر جنگ رسانهای دشمن تاکید کرد.
امام جمعه چناران با اشاره به عقبنشینی دشمنان و پذیرش شروط جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: تثبیت پیروزیهای بزرگ میدانی تنها در سایه همراهی میدان و سیاست و اطاعت از تدابیر رهبر معظم انقلاب میسر است.
وی عبودیت را هدف غایی خلقت دانست و اظهار کرد: مسیر بندگی از پیامبران و ائمه معصومین آغاز شده و امروز در تداوم راه صالحین و علما تجلی یافته است.
بختیاری خاطرنشان کرد: پس از انقلاب اسلامی، ما توفیق درک سه نائب امام زمان (عج) یعنی امام راحل (ره)، رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب فعلی را داشتهایم که مایه برکت امت هستند.
امام جمعه چناران با تبیین مقام زُهد عنوان کرد: زهد به معنای دلبسته نبودن و حرص نزدن برای دنیا است، کسی به مقام عبودیت واقعی میرسد که بتواند به راحتی از تعلقات دنیوی بگذرد و دارایی خود را در راه خدا انفاق کند.
وی در ادامه به ابعاد شخصیتی رهبر شهید اشاره کرد و گفت: کلام ایشان سرشار از حکمت و قلبشان چشمه جوشان معرفت بود لذا روحیه خستگیناپذیر و ایستادگی بر دین خدا از ویژگیهای بارز ایشان بود که در نهایت با رسیدن به آرزوی دیرینهشان یعنی شهادت، پاداش مجاهدت خود را دریافت کردند.
بختیاری با تسلیت پیشاپیش شهادت امام صادق (ع)، ایشان را بنیانگذار مذهب جعفری خواند و در بخش دیگری به موضوع فضای مجازی پرداخت و گفت: کسب اطلاع صحیح، شرط انتقال محتوا است لذا نباید با بیاطلاعی به شبهات و تفرقه دامن زد و در فضای مجازی باید با منطق و تبیین پیش رفت بنابراین شور انقلابی آری، اما بیصبری و جنجال هرگز.
امام جمعه چناران با اشاره به تحولات اخیر سیاسی و اعتراف دشمنان به قدرت ایران، اظهار کرد: امروز حتی دشمنانی نظیر ترامپ نیز مجبور به استفاده از نام رسمی جمهوری اسلامی شده و شروط ایران را پذیرفتهاند و این نشاندهنده منطق استوار ما است و ایران سرِ جنگ با هیچ کشوری ندارد اما اگر خطایی از دشمن سر بزند، پاسخ ما کوبنده تر خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه نبرد کماکان ادامه دارد، تصریح کرد: برای تبدیل پیروزیهای میدانی به دستاوردهای سیاسی پایدار، باید هم در میدان حضور داشت و هم در عرصه سیاست هوشمندانه عمل کرد و امروز «تنگه هرمز» برای ما حکم تنگه احد را دارد و نباید سنگر خیابان را رها کرد و با حفظ وحدت ملی، حمایت از مظلومان جهان از جمله مردم لبنان و حرکت همگام با رهبری، پیروزی نهایی متعلق به ملت ایران خواهد بود.
