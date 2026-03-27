دشمن در رویای نابودی ایران کور خوانده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بختیاری در خطبه‌های امروز هفتم فروردین ماه در محل مصلی چناران با تأکید بر اینکه وحدت ملی بزرگترین سرمایه و سپر دفاعی کشور در برابر تفرقه افکنی دشمنان است، اظهار کرد: ملت ایران از جنگهای فرسایشی واهمه‌ای ندارد و تا نابودی کامل ایادی کفر در میدان باقی خواهد ماند.

امام جمعه چناران بیان کرد: مکتب شهید سید حسن نصرالله، رهبر شهیدمان و دیگر شهدای مقاومت امروز قدرتمندتر از هر زمان دیگری مسیر پیشرفت را ادامه می‌دهد.

وی افزود: اولین گام در مسیر مبارزه، باور عمیق به تحقق قطعی وعده‌های تخلف‌ناپذیر الهی است لذا هر که خدا را یاری کند، نصرت الهی شامل حال او خواهد شد و این رمز پیشرفت و تداوم انقلاب اسلامی در تمامی عرصه‌ها است.

بختیاری با یادآوری دوران هشت سال دفاع مقدس، تصریح کرد: اگر در آن سالها توانستیم جهان را مبهوت پیشرفتهای خود سازیم، تنها در سایه نصرت الهی بود و امروز نیز یاری خداوند در شکلهای مختلفی همچون مجاهدت با جان و مال، قلم و بیان، مبارزه با جهل و شبهات، استقامت و حضور پرشور در میادین تجلی می‌یابد.

امام جمعه چناران با تبیین شعار سال، وحدت ملی را بزرگترین سرمایه نظام برشمرد و افزود: وحدت، اقتصاد مقاومتی و انسجام ملی، سه ضلع تکمیلی یکدیگر هستند و خون پاک شهدای ما قلوب ملت را به هم گره زده لذا همه باید تحت فرامین مقام معظم رهبری حرکت کنیم و با حفظ انسجام، انتقام خون شهدا را خواهیم گرفت.