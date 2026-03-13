انتخاب جانشین صالح رهبری، نقش بر آب کردن محاسبات دشمن بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ محمد بختیاری در خطبه‌های آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته ۲۲ اسفندماه که همزمان با خروش سراسری مردم در روز جهانی قدس برگزار شد، با اشاره به پیوند معنوی شبهای قدر و نبرد با استکبار اظهار کرد: همانگونه که در شبهای سرنوشت‌ساز قدر، فرج امام زمان (عج) را می خواهیم امروز در روز قدس نیز تمام انبیا و اولیای الهی منتظر قیام آخرین ذخیره خدا برای برچیدن ریشه‌های ظلم و ستم از عالم هستند.

امام جمعه چناران با بیان اینکه روز قدس امسال، روز تجدید حیات اسلام در شرایطی حساس است، بیان کرد: ما در حالی این مراسم بزرگ را برگزار می‌کنیم که مقتدای خویش را در ماه مبارک رمضان و مقاومت را تقدیم راه حق کردیم اما دشمنان بدانند که این شهادتها نه تنها خللی در اراده ملت ایجاد نکرد بلکه راه را برای ظهور و پیروزی نهایی هموارتر ساخت.

وی با شکرگزاری به درگاه الهی برای ادامه مسیر ولایت، عنوان کرد: خداوند در این آزمون بزرگ بر ما منت گذاشت و خامنه‌ای دیگری را به امت اسلام هدیه داد و انتخاب رهبری که از همان جنس است بنابراین مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان بود و از همین‌جا با مقتدای جدید خویش بیعت می‌کنیم که تا آخرین قطره خون در راه آرمانهای ایشان ایستاده‌ایم.

بختیاری با اشاره به توطئه دشمنان مبنی بر از بین بردن ساختار سیاسی نظام، خاطرنشان کرد: امام راحل و امام شهید، بنای این نظام را چنان مستحکم پایه ریزی کرده‌اند که با شهادت سرداران و رهبران، شبکه مقاومت قویتر از پیش به مسیر خود ادامه می‌دهد.

امام جمعه چناران خطاب به کشورهای همسایه تأکید کرد: اگر امنیت ایران به خطر بیفتد، هیچ قدرت بیگانه‌ای نمی‌تواند امنیت شما را تضمین کند لذا هشدار می‌دهیم که خاک خود را به پایگاهی برای دشمنان تبدیل نکنید.

وی گفت: رهبر جدید انقلاب به‌ صراحت اعلام کرده‌اند که هزینه جنگ تنها در میدان نظامی نیست بلکه اموال و منافع دشمن در هر کجا که باشد مصادره و نابود خواهد شد همچنین استفاده از ظرفیت تنگه هرمز به عنوان یک اهرم فعال، پیامی روشن به جهان دارد که ایران اسلامی در پاسداشت از حق خود از آرمانهای خود حفاظت خواهد کرد.