به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، جو کنت مدیر مستعفی «مرکز ملی مبارزه با تروریسم» آمریکا در گفتگو با اسکات هورتون خبرنگار آمریکایی در یوتیوب تاکید کرد: حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران باعث متحد شدن مردم این کشور و جمع شدن آنها دور نظام حاکم شد. حتی کسانی که از اوضاع اجتماعی و اقتصادی راضی نبودند از حاکمیت در برابر تهدید خارجی دفاع می کنند.

وی اضافه کرد، ترور مقامات ایرانی از جمله مقام معظم رهبری نظام این کشور را تضعیف نمی کند بلکه بالعکس باعث تقویت آن می شود.

کنت در خصوص مذاکرات میان ایران و آمریکا نیز گفت: معقتدم که امکان دستیابی به توافق وجود دارد. قبل از آن، ترامپ باید اسرائیل را متوقف کند.

این در حالی است که در هر ۲ نوبت تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، کشورمان در حال مذاکره با واشنگتن بود.

کنت در سخنان دیگری گفت: ترس اسرائیل از امضای توافق میان تهران و واشنگتن باعث شد از طریق حمله نظامی مانع این روند شود. مذاکرات میان ایران و آمریکا به نحو بسیار خوبی در جریان بود.