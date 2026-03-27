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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰

جو کنت: آمریکا، القاعده و داعش را برای حفاظت از اسرائیل ایجاد کرد

جو کنت: آمریکا، القاعده و داعش را برای حفاظت از اسرائیل ایجاد کرد

مدیر سابق مبارزه با تروریسم آمریکا فاش کرد که دولت آمریکا عمدا گروه تروریستی داعش والقاعده را برای حفاظت از رژیم صهیونیستی ایجاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، جو کنت مدیر سابق مبارزه با تروریسم در آمریکا که در اعتراض به جنگ افروزی آمریکا علیه ایران از سمت خود استعفا کرد، در تازه ترین افشاگری خود اذعان کرد که دولت آمریکا عمداً القاعده را تجهیز کرده و داعش را در سوریه ایجاد کرده است.

جو کنت: آمریکا، القاعده و داعش را برای حفاظت از اسرائیل ایجاد کرد

وی ابراز داشت که آمریکایی ها یک شبکه تروریستی جهانی را به صورت عمد و برای سرنگونی بشار اسد رئیس جمهور سابق سوریه و حفاظت از رژیم صهیونیستی ایجاد کردند.

وی پیش از این نیز در اولین مصاحبه پس از استعفا در مورد حمله به ایران گفت: «ما با ترور آیت‌الله خامنه‌ای، به جمهوری اسلامی قدرت بیشتری دادیم».

کد مطلب 6784941

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    نظرات

    • سردار سلیمانی ام IR ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      1 0
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      خدا لعنت کنه آمریکا و اسرائیل که واقعا برای دنیا غده سرطانی هستند آرزوی نابودیشون رو دارم. خیلی جالبه خودشون دارند اقرار به جنایات خودشون می کنند بیچاره مردم خاورمیانه که چه قدر زجر کشیدند‌
    • IR ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      1 0
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      آفرین بر وجدان بیدار کنت مرد شریف و صادق امریکایی
    • IR ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      1 0
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      ترامپ بر پدر کثیفت لعنت لعنت برامریکا اسراییل نجس تف برصورت کثیف نتانیاهوی اشغال گرگ صفت بر ذاتت لعنت

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