جو کنت: آمریکا، القاعده و داعش را برای حفاظت از اسرائیل ایجاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، جو کنت مدیر سابق مبارزه با تروریسم در آمریکا که در اعتراض به جنگ افروزی آمریکا علیه ایران از سمت خود استعفا کرد، در تازه ترین افشاگری خود اذعان کرد که دولت آمریکا عمداً القاعده را تجهیز کرده و داعش را در سوریه ایجاد کرده است.

وی ابراز داشت که آمریکایی ها یک شبکه تروریستی جهانی را به صورت عمد و برای سرنگونی بشار اسد رئیس جمهور سابق سوریه و حفاظت از رژیم صهیونیستی ایجاد کردند.

وی پیش از این نیز در اولین مصاحبه پس از استعفا در مورد حمله به ایران گفت: «ما با ترور آیت‌الله خامنه‌ای، به جمهوری اسلامی قدرت بیشتری دادیم».