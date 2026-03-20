هشدار روسیه درباره کشیده شدن دیگر کشورها به جنگ منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: حمله بیملاحظه به بندر انزلی ایران به عنوان بخشی از عملیات آمریکا و اسرائیل علیه این کشور به مثابه تهدیدی برای کشاندن کشورهای حوزه دریای خزر به این درگیری به شمار می رود.
این وزارت خانه تاکید کرد: ائتلاف آمریکا و اسرائیل همچنان به جنگی که در خاورمیانه شعلهور کرده دامن میزند. این حمله به منافع اقتصادی روسیه و سایر کشورهای حوزه دریای خزر آسیب رسانده است. روسیه با نگرانی شدیدی این تحولات را دنبال می کند.
وزارت خارجه روسیه تصریح کرد: مسکو به شدت خواهان توقف فوری عملیات نظامی در خاورمیانه و از سرگیری تلاشها برای دستیابی به یک توافق سیاسی است.
