  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۳۴

هشدار روسیه درباره کشیده شدن دیگر کشورها به جنگ منطقه

هشدار روسیه درباره کشیده شدن دیگر کشورها به جنگ منطقه

وزارت خارجه روسیه به شدت از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه بندر انزلی ایران انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: حمله بی‌ملاحظه به بندر انزلی ایران به عنوان بخشی از عملیات آمریکا و اسرائیل علیه این کشور به مثابه تهدیدی برای کشاندن کشورهای حوزه دریای خزر به این درگیری به شمار می رود.

این وزارت خانه تاکید کرد: ائتلاف آمریکا و اسرائیل همچنان به جنگی که در خاورمیانه شعله‌ور کرده دامن می‌زند. این حمله به منافع اقتصادی روسیه و سایر کشورهای حوزه دریای خزر آسیب رسانده است. روسیه با نگرانی شدیدی این تحولات را دنبال می کند.

وزارت خارجه روسیه تصریح کرد: مسکو به شدت خواهان توقف فوری عملیات نظامی در خاورمیانه و از سرگیری تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق سیاسی است.

کد خبر 6779714

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      0 0
      پاسخ
      دنیا شاهد ناتوانی آمریکا در تامین امنیت کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس است ترامپ جنایتکار از ژاپن و ناتو خواست در جنگ ایران بیشتر وارد عمل شوند.

