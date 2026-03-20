۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۳۴

کانال ۱۲ اسرائیل: حزب الله موشک های زیادی شلیک کرد

رسانه های رژیم صهیونیستی از حملات موشکی سنگین حزب الله به اراضی اشغالی و نیز عبور پهپادها به آسمان فلسطین اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در شمال اراضی اشغالی از بیم رخنه پهپادی خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ آژیرهای خطر در دوویو و متات در الجلیل غربی از بیم ورود پهپاد به صدا درآمده است.

همزمان منابع خبری از عبور پهپادها از لبنان به آسمان فلسطین اشغالی و شنیده شدن صدای آژیر خطر در برخی شهرک های الجلیل غربی خبر دادند.

از سوی دیگر کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از تداوم حملات به شمال اراضی اشغالی خبر داد.

این رسانه صهیونیستی گزارش داد که جولان از صبح امروز هدف حملات حزب الله قرار گرفته است.

کانال ۱۲ اعلام کرد: حزب الله شمار زیادی موشک به سمت اسرائیل شلیک کرده است.

همزمان صدای آژیر خطر در زرعیت و شومیراه در الجلیل غربی شنیده می شود.

