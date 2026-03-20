پایان افسانه اف-۳۵؛ پدافند بومی ایران معادلات جهانی را تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان جاسک با اشاره به تحولات اخیر و جان‌فشانی‌های جبهه مقاومت، شهادت رهبر عظیم‌الشان انقلاب را مبدأ بیداری نوین در جهان توصیف کرد و گفت: خون پاک رهبر عزیز ما که بر خاک ریخته شد، نه‌ تنها متوقف‌ کننده این مسیر نیست، بلکه موجب بیداری گسترده آزادی‌خواهان جهان و گرایش بی‌سابقه به سمت اسلام و قرآن گردیده است،مکتب اسلام الگویی بی‌بدیل برای تمام ملت‌هاست تا خود را از زیر یوغ طاغوت رها کنند.

وی با تبیین نقش راهبردی حضور مردم در صحنه این حضور را معجزه انقلاب خواند و افزود: همان‌گونه که در هشت سال دفاع مقدس حضور مردم معادلات را تغییر داد، امروز نیز ادای دین ما به انقلاب در گرو حضور مقتدرانه در میدان است، چرا که دشمن تنها زمانی جرأت اجرای برنامه‌های خود را پیدا می‌کند که احساس کند پشتوانه مردمی نظام سست شده است.

خطیب جمعه جاسک در بخش دیگری از سخنان خود به تحرکات نظامی بیگانه در منطقه پرداخت و تصریح کرد: پایگاه‌های نظامی استکبار در منطقه نه برای دفاع از امنیت کشورها بلکه صرفاً برای حفاظت از منافع رژیم صهیونیستی ایجاد شده‌اند. اما دشمن باید بداند که ما از جنگ واهمه نداریم، اگرچه شروع‌کننده هیچ درگیری نبوده‌ایم اما تا پیروزی نهایی ایستادگی خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام ذاکری با صدور هشداری صریح در خصوص وضعیت راهبردی منطقه، گفت: تنگه هرمز دیگر تنگه هرمز سابق نیست. امروز این ما هستیم که تصمیم می‌گیریم چه کسی اجازه عبور داشته باشد و کنترل کامل این آبراه حیاتی در دستان مقتدر نیروهای ماست.

وی همچنین با اشاره به دستاوردهای شگرف نظامی ایران از شکست هیمنه تکنولوژیک دشمن خبر داد و خاطرنشان کرد: سامانه‌های بومی پدافندی ما موفق شده‌اند جنگنده اف-۳۵ دشمن را که ابزار فخرفروشی آن‌ها در دنیا بود، زمین‌گیر کنند. این موفقیت‌ها نتیجه اعتماد به جوانان متخصص ایران اسلامی است و دشمن باید منتظر شگفتانه‌های جدید و کوبنده‌تری از سوی ما باشد.