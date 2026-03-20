کارگر: هرگونه آسیب به جزیره خارگ پیامدهای گسترده جهانی خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود کارگر در خطبههای نماز جمعه خارگ با اشاره به پایان ماه رمضان، تقوا را مهمترین عامل تشخیص مسیر حق و باطل معرفی کرد.
وی با یادآوری سخنی از بنیانگذار جمهوری اسلامی درباره نقش مردم، بر اهمیت نقشآفرینی عمومی در عرصههای اجتماعی و سیاسی تأکید کرد و افزود: ایمان و تقوای فردی و اجتماعی، زمینهساز پیشرفت و استحکام جامعه است.
کارگر اضافه کرد: روزهداران در ماه رمضان سرمایه تقوای خود را تقویت کردند و کسانی که در میدانهای مختلف حضور داشتند، افزون بر عمل به جهاد واجب، درونیترین ارادههای خود را برای تقویت ایمان و دینداری به کار گرفتند.
امامجمعه خارگ همچنین به تحولات منطقه اشاره کرد و آن را ناشی از هشیاری و ایمان مردم دانست.
وی از مبلغان، قاریان، مداحان، هیئت امنای مساجد و تمامی فعالان برگزاری مراسم معنوی در ماه رمضان قدردانی کرد و دعاهایی برای توفیق و رحمت الهی خواند.
امامجمعه خارگ ضمن توصیه مجدد به تقوا، روز ملی شدن صنعت نفت را به تلاشگران بخش انرژی تبریک گفت و با اشاره به شرایط منطقهای و تهدیدهای علیه تأسیسات نفتی، به اهمیت موقعیت راهبردی خارگ پرداخت.
وی تأکید کرد: هرگونه آسیب به این منطقه میتواند پیامدهای گستردهای در بازار جهانی انرژی ایجاد کند.
وی به مجموعهای از رویدادهای نظامی اخیر اشاره کرد و آنها را نشاندهنده تغییراتی در معادلات تسلیحاتی منطقه دانست.
امامجمعه خارگ از مسئولان برای پیگیری امور منطقه تشکر کرد و از مردم خواست اطلاعات مرتبط را در اختیار نهادهای امنیتی قرار دهند.
