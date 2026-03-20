مگر در فدراسیون موشک وجود داشت که اینچنین تخریب شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، امیدرضا سرپوشی، دروازه بان لژیونر تیم ملی هندبال ایران ضمن محکومیت این حملات رژیم صهیونیستی به کشورمان گفت: به عنوان یک ورزشکار ملی هندبال ایران از ته دل این را می گویم که هیچ کس در این دنیا نمی‌تواند نسبت به حمله به خاک و وطنش بی‌تفاوت باشد و من هم در این روزها مثل سایر هموطنانم ناراحت هستم و با خانواده شهدا و مردمی که داغدار هستند، همدردی می کنم.

وی با اشاره به آسیب جدی به فدراسیون هندبال و کمپ تیم های ملی و سایر اماکن ورزشی در جریان حملات اخیر دشمن گفت: من نمی دانم در فدراسیون هندبال و اماکن دیگر ورزشی آیا موشک وجود داشته یا اورانیوم که اینچنین تخریب شد؟! فدراسیون خانه ما هندبالیست هاست و وقتی شنیدم که آسیب جدی به این ساختمان زده شده، واقعا متاسف و متاثر شدم.



سرپوشی در ادامه عنوان کرد: نمی دانم مردم شریف ایران چه گناهی کردند که باید چنین حملات و شرایطی را تجربه کنند. خیلی ها در طول این جنگ تمام امید و زندگی شان از بین رفته است،کاش آنجا بودم و کنار مردم عزیز کشورم در این شرایط حساس و سخت قرار می گرفتم.



هندبالیست تیم ملی ایران در پایان با ابراز ناراحتی از حمله اماکن غیرنظامی از جمله مدارس، ورزشگاهها، بیمارستان ها و منازل مسکونی گفت: قطعا باید حملات به اماکن ورزشی و مسکونی را شدیدا محکوم کرد.می گویند جنگ نظامی است، اما کودکان و خانواده های بیگناه در این جنگ جان و سرمایه شان زندگیشان را از دست دادند. این اتفاقات روح و قلب مرا به درد آورده است.