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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۱

آیین تحویل سال از ساعت ۱۷ امروز در میادین اصلی تهران برگزار می‌شود

آیین تحویل سال از ساعت ۱۷ امروز در میادین اصلی تهران برگزار می‌شود

تهران-رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با قدردانی از حضور گسترده مردم در تجمعات انقلابی، از برگزاری ویژه‌برنامه‌های فرهنگی همزمان با تحویل سال نو در میادین اصلی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، با اشاره به حضور باشکوه و انقلابی مردم تهران طی روزها و شب‌های اخیر، در میادین اظهار داشت: از حضور ارزشمند مردم عزیز در گرامی‌داشت شهدای جنگ رمضان، تجدید میثاق با مقام معظم رهبری و همچنین بزرگداشت امام شهید و رهبر شهید صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

وی افزود: با توجه به قرار گرفتن در آستانه تحویل سال جدید و با عنایت به سنت‌های دیرینه ملی و مذهبی مردم، خوشبختانه شاهد مشارکت پرشور مردم در برنامه‌های این ایام بوده‌ایم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران ادامه داد: ان‌شاءالله امروز ۲۹ اسفندماه نیز از ساعت ۱۷، مردم عزیز در میادین اصلی تهران بزرگ و شهرستان‌ها حضور خواهند یافت و آیین تحویل سال نو را همراه با قرائت دعا و اجرای برنامه‌های فرهنگی و معنوی برگزار می‌کنند.

محمودی تصریح کرد: در این مراسم‌ها، مردم مؤمن و انقلابی کشورمان از خداوند متعال طلب خواهند کرد که در سال جدید، فرج حضرت ولی‌عصر (عج) محقق شود و شاهد پیروزی نهایی جبهه اسلام بر جبهه کفر در سراسر جهان باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وعده ما امروز، ساعت ۱۷ در میادین تهران بزرگ و شهرستان‌ها برای برگزاری آیین معنوی تحویل سال نو است.

کد مطلب 6779787

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