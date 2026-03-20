به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، با اشاره به حضور باشکوه و انقلابی مردم تهران طی روزها و شبهای اخیر، در میادین اظهار داشت: از حضور ارزشمند مردم عزیز در گرامیداشت شهدای جنگ رمضان، تجدید میثاق با مقام معظم رهبری و همچنین بزرگداشت امام شهید و رهبر شهید صمیمانه قدردانی میکنیم.
وی افزود: با توجه به قرار گرفتن در آستانه تحویل سال جدید و با عنایت به سنتهای دیرینه ملی و مذهبی مردم، خوشبختانه شاهد مشارکت پرشور مردم در برنامههای این ایام بودهایم.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران ادامه داد: انشاءالله امروز ۲۹ اسفندماه نیز از ساعت ۱۷، مردم عزیز در میادین اصلی تهران بزرگ و شهرستانها حضور خواهند یافت و آیین تحویل سال نو را همراه با قرائت دعا و اجرای برنامههای فرهنگی و معنوی برگزار میکنند.
محمودی تصریح کرد: در این مراسمها، مردم مؤمن و انقلابی کشورمان از خداوند متعال طلب خواهند کرد که در سال جدید، فرج حضرت ولیعصر (عج) محقق شود و شاهد پیروزی نهایی جبهه اسلام بر جبهه کفر در سراسر جهان باشیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: وعده ما امروز، ساعت ۱۷ در میادین تهران بزرگ و شهرستانها برای برگزاری آیین معنوی تحویل سال نو است.
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