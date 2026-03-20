امام جمعه ایرانشهر: ایرانیان محاسبات دشمنان را بر هم زدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی بزمانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ایرانشهر گفت: عید فطر نشانه طاعت و بندگی و بازگشت انسان به فطرت الهی است و نوروز نیز از سنت‌های پسندیده‌ای است که رهبر شهید انقلاب اسلامی همواره بر توجه به آیین‌های ایرانی اسلامی و کمک به دیگران تأکید داشتند.

بزمانی در ادامه با اشاره به شرایط اخیر کشور و جنگ تحمیلی علیه ایران افزود: دشمنان با محاسبات غلط تصور می‌کردند ایران اسلامی در شرایط شکننده قرار دارد و تحت تأثیر تحریم‌ها، فشارهای خارجی و برخی تحولات منطقه‌ای توان مقابله ندارد؛ اما واکنش سریع و قاطع ایران اسلامی این محاسبات را برهم زد.

وی تصریح کرد: بلافاصله پس از حمله دشمن، رزمندگان اسلام پاسخ قاطعی دادند. همچنین حضور حماسی و گسترده مردم در صحنه، دلگرمی بزرگی برای نیروهای مسلح بود و فرصت هرگونه آشوب و اغتشاش داخلی را از دشمنان و عوامل آنان گرفت.

امام جمعه ایرانشهر با اشاره به حمایت جبهه مقاومت از ایران افزود: دشمنان گمان می‌کردند جبهه مقاومت تضعیف شده است، اما شاهد بودیم که نیروهای مقاومت در عراق، لبنان و یمن آمادگی خود را برای حمایت اعلام کردند.

جمهوری اسلامی ایران در سخت‌ترین شرایط مستحکم است

وی ادامه داد: در شرایط جنگی نیز مدیریت کشور به‌گونه‌ای بود که خدمات اساسی مانند آب، برق، گاز و تأمین نیازهای معیشتی مردم بدون اختلال ادامه یافت که این موضوع نشان‌دهنده توان مدیریتی نظام در شرایط سخت است.

بزمانی خاطرنشان کرد: این جنگ تحمیلی نشان داد جمهوری اسلامی ایران در سخت‌ترین شرایط نیز از استحکام و پایداری برخوردار است و توانمندی و اقتدار خود را در منطقه به اثبات رسانده است.

وی در پایان تأکید کرد: ایران اسلامی به هیچ کشوری حمله نکرده است، اما در برابر هرگونه تجاوز از خود دفاع می‌کند و این مسئله نشان‌دهنده اقتدار نظام اسلامی و توان نیروهای مسلح در مدیریت تنش‌ها و جلوگیری از گسترش جنگ فرسایشی است.