امام جمعه قزوین: نبرد رمضان پایان هیمنه آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین مظفری در خطبههای این هفته نماز جمعه با اشاره به سه هفته از آغاز نبرد رمضان، به تحلیل تحولات میدانی و راهبردی پرداخت و تأکید کرد: دشمن خبیث آمریکایی-صهیونی در روز دهم ماه مبارک رمضان این نبرد را علیه ما آغاز کرد اما آنچه در این سه هفته رقم خورد، نشاندهنده اقتدار بینظیر ایران و آغاز پایان هیمنه آمریکاست.
وی با تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان و مسئولان ارشد کشور از جمله رهبر شهید انقلاب، شهید علی لاریجانی، شهید سردار سلیمانی، شهید خطیب و سردار نایینی، تصریح کرد: مهمترین خسارت معنوی این نبرد، از دست دادن این شخصیتهای ارزشمند بود اما به لطف خدا و با تدابیر رهبر شهیدمان، برای همه ردههای مسئولیتی جانشینانی تربیت شدهاند که کار را با قوت و اقتدار بیشتر پیش خواهند برد.
امام جمعه قزوین با تأکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی به سطحی از استحکام رسیده که وابسته به هیچ شخصی نیست، خاطرنشان کرد: ما هر تهدیدی را که کردیم، عملی کردیم. نیروهای مسلح بر اساس قانون «العین بالعین» و «النفس بالنفس» پاسخ هر تعرضی را به سرعت و با قاطعیت دادند. امروز دیگر وقت خویشتنداری تمام شده و دشمن باید بداند هر ضربهای بزند، ضربه قاطعتری دریافت خواهد کرد.
آیتالله مظفری به بخشی از دستاوردهای میدانی سه هفته اخیر اشاره کرد و گفت: ۱۷ پایگاه آمریکا در هفت کشور منطقه مورد هدف قرار گرفت و از رده خارج شد. دهها میلیارد دلار سرمایه آنان در عرض چند روز خاکستر شد. همچنین ۱۰ فروند جنگنده و قریب به ۱۳۰ پهپاد پیشرفته دشمن منهدم شد و برای نخستین بار، هواپیمای اف ۳۵ که آن را غیرقابل هدف میدانستند، با قدرت ایران اسلامی مورد اصابت قرار گرفت. هواپیماهای سوخترسان غولپیکر و ناوهای هواپیمابر آنان نیز آسیب جدی دیدند و حیثیت نظامی و دریایی آمریکا در منطقه فرو ریخت.
وی با اشاره به شکست راهبردی اجماعسازی دشمن علیه ایران در تنگه هرمز، اظهار داشت: بستن تنگه هرمز برگ برنده نظام جمهوری اسلامی است. گلوی دشمن را گرفتیم و همه منافع مادی آنان را به مخاطره انداختهایم. کنترل بازار نفت به دست ایران است؛ قیمت نفت به بالای ۱۲۰ دلار رسیده و افزایش خواهد یافت. آنها قدرت تابآوری ندارند.
امام جمعه قزوین با اشاره به حضور حماسی مردم در صحنه، تصریح کرد: برخلاف آمریکا و رژیم صهیونیستی که مردمشان ترسیده و معترضند، مردم ایران سفت و محکم پشت نظام ایستادهاند. زنان و مردان پرشورتر از نیروهای مسلح در میدان حاضرند. این همبستگی تمامعیار، برگ برنده نظام اسلامی است.
آیتالله مظفری سه عامل اصلی پیروزی قریبالوقوع را «همبستگی اجتماعی»، «رهبری الهی» و «قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح» برشمرد و تأکید کرد: این نبرد، نبرد تعیینکنندهای است. پس از پیروزی در این نبرد، ایران به ابرقدرت جهانی تبدیل خواهد شد و آمریکا به سرعت به سمت زوال خواهد رفت.
وی در پایان با قدردانی از مردم استان قزوین، نیروهای مسلح، دستگاههای امنیتی و اجرایی برای مدیریت بازار و پشتیبانی از جبههها، از راهاندازی ستاد مردمی حمایت از جنگ و بازسازی مناطق آسیبدیده خبر داد و از عموم مردم خواست کمکهای خود را از این مسیر منسجم به نبرد مقدس یاریرسانند.
