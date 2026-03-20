۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۰۳

پیام رییس دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال جدید

پیام رییس دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال جدید

محمد حسین امید رئیس دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال جدید پیامی منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین امید رئیس دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال جدید پیامی منتشر کرد.

متن پیام رئیس دانشگاه تهران به شرح زیر است؛

ای ز تو تقدیر سال و حال‌ها

حال ما را کن تو خوش‌تر حال‌ها

استاد شفیعی کدکنی

به نام آفریننده بهار

بهار امسال و آغاز سال جدید، با دو مناسبت مصادف شده است که یکی روح بخش و دیگری جانکاه و رنج‌آور است.

تقارن عید سعید فطر با عید نوروز، مناسبت مبارک و فرخنده این ایام است که لطف بهار و عید طبیعت را با بهار جان‌ها، یعنی عید فطر و پایان ماه بندگی و عبودیت دو چندان کرده است. امیدوارم برکات هر دو بهار، در زندگی همه همکاران محترم و خانواده‌های ارجمندشان جاری و ساری شود.

اما مناسبت دوم، تحمیل جنگ ناجوانمردانه و تعدّی بی‌سابقه و زورگویانه امریکای جنایتکار و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی به میهن عزیزمان ایران است؛ جنگی تلخ و گسترده که علاوه بر از دست رفتن سرمایه‌های مادی، زیرساختی و منافع و منابع ملی کشور، سرمایه‌های انسانی جبران ناپذیر و جان‌های پاک بی‌شماری، از جمله رهبری معظم شهید انقلاب، سرداران دلاور، ۵ دانشجوی شهید و یک استاد و شخصیت برجسته دانشگاه تهران را نیز از ما گرفت و دل ملت عزیز را داغدار و کشور را دچار خسران عظیم کرد.

اگر چه خون هر شهید و در راس سلسله نورانی شهدای این جنگ، رهبر شهید عظیم‌الشان (قدس سره)، برگ زرین تازه‌ای بر افتخارات تاریخ خونرنگ و سراسر حماسه و استوار این ملت کهن می‌افزاید، اما پنهان نباید کرد که آلام، رنج‌ها و دردهای بی‌شمار ناشی از این جنگ ظالمانه، در آستانه نوروز، کام همه ملت را تلخ و دل‌های همه را خون کرده است. امیدوارم در سایه رشادت ها و صلابت نیروهای مقتدر مسلح و مدیریت راهبردی مسئولان عالی کشور، به خصوص رهبر فرزانه انقلاب، این فتنه تلخ نیز به پیروزی شیرین منجر شود و به مدد عنایت و لطفی کوچک از دریای بی‌انتهای رحمت الهی، آرامش و امنیت به ایران عزیز سرافراز بازگردد.

سالی که گذشت، برای خانواده بزرگ دانشگاه تهران، سالی سرشار از تلاطم‌ها و تلاش‌ها بود. وقوع دو جنگ تحمیلی، مشکلات اقتصادی عمومی کشور، برخی اعتراضات در جامعه و فضای دانشجویی که آن حوادث نیز سوگمندانه به شهادت دو دانشجوی عزیز دیگر ما با فتنه استکبار انجامید و سایر مواردی که در این مقال نمی‌گنجد، باعث شد برنامه‌های دانشگاه تقریبا و در طول همه ایام، به طور ویژه نیازمند تلاش و کوشش مضاعف همکاران محترم باشد و اینکه دانشگاه در سال ۱۴۰۴ توانست خدمات جاری و عادی خود را ارایه کند، مرهون تلاش و همراهی همه همکاران محترم، اعم از اعضای محترم هیات‌علمی، کارمندان عزیز و دانشجویان گرامی است که سیر حرکت دانشگاه را با وجود همه تلاطم‌ها ثابت نگه‌ داشتند.

در سال ۱۴۰۴ علاوه بر همه امور جاری، دانشگاه همچنین در راستای مسئولیت اجتماعی و کمک به دولت در عرصه مسائل کلان گامهای مهمی برداشت که تشکیل کارگروه ملی مدیریت بحران آب و بسیاری کارهای مهم دیگر، از جمله خدمات دانشگاه در عرصه ملی بود که با اهتمام همه ارکان دانشگاه انجام شد و نتایج آن نیز پس از ماه‌ها تلاش فشرده، در اختیار مسئولان مربوط قرار گرفت.

به عنوان رییس دانشگاه، در پایان این سال سخت، پردغدغه و پرمشغله، از همه همکاران گرانقدر، از صمیم قلب سپاسگزاری نموده ‌و ضمن تبریک عید معنوی رمضان و عید باستانی نوروز و با امید گشایش‌ها و رفع سختی‌ها و تلخی‌ها، برای همه همکاران محترم و خانواده گرامی آنان آرزوی سلامت، تندرستی و آرامش دارم و از خداوند قادر حکیم می‌خواهم که حلول سال جدید را با نزول رحمت‌های خاصه خود قرین نموده و سایه شوم جنگ و سختی را با دمیدن خورشید مهرپرور بهار، از سر ایران عزیز، میهن دیرین و جاودانه همه ما، دور گرداند.

محمدحسین امید

رییس دانشگاه تهران

