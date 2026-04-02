به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی طاهری شامگاه چهارشنبه در تجمع خانوادگی دانشگاهیان با اشاره به تحولات اخیر اظهار کرد: امروز جهان شاهد آن است که قدرت در اختیار جریان‌هایی قرار دارد که از انسانیت و معنویت فاصله گرفته‌اند و علم را در مسیر سلطه و استثمار به کار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در مسیر رشد علمی و فناوری حرکت می‌کند، افزود: برخورد دشمنان با این پیشرفت‌ها در سال‌های اخیر، به‌ویژه در جنگ‌های اخیر، نشان‌دهنده تلاش آن‌ها برای توقف این روند است که از جمله آن می‌توان به هدف قرار دادن دانشمندان، مراکز علمی و دانشگاه‌ها اشاره کرد.

طاهری با محکومیت حملات به دانشگاه‌ها اظهار کرد: این اقدامات، جلوه‌ای از رفتارهای غیرانسانی و مغایر با تمامی موازین بین‌المللی است و نشان می‌دهد دشمنان از نقش کلیدی دانشگاه‌ها در پیشرفت کشور هراس دارند.

وی ادامه داد: امروز ایران اسلامی به نمایندگی از ملت‌های آزاده جهان در برابر این جریان ایستاده و این مقاومت موجب رسوایی بیش از پیش قدرت‌های سلطه‌گر در عرصه جهانی شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با اشاره به واکنش‌های جهانی نسبت به این تحولات گفت: حتی در کشورهای غربی نیز بسیاری از نخبگان، اندیشمندان و مسئولان سابق، نسبت به عملکرد حاکمیت‌های فعلی ابراز نارضایتی و انزجار کرده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده بیداری افکار عمومی در سطح جهان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تداوم فعالیت‌های آموزشی خبر داد و افزود: از هفته آینده، کلاس‌های دانشگاه به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد و اساتید موظف‌اند ضمن ادامه روند آموزشی، دانشجویان را نسبت به ابعاد مختلف این تحولات آگاه کنند.

طاهری بر نقش اساتید در تبیین مسائل روز تأکید کرد و گفت: لازم است با بهره‌گیری از فضای آموزشی، آگاهی نسل جوان نسبت به واقعیات موجود افزایش یابد و ماهیت اقدامات دشمنان برای آنان تبیین شود.

وی همچنین به حضور گسترده مردم در تجمعات اخیر اشاره کرد و افزود: این حضور پرشور، بیانگر انسجام ملی و تأیید مسیر حرکت نظام اسلامی است که بازتاب آن در سطح بین‌المللی نیز قابل مشاهده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با قدردانی از همراهی مردم و دانشگاهیان خاطرنشان کرد: ملت ایران با بصیرت و استقامت، مسیر خود را ادامه خواهد داد و این ایستادگی، نویدبخش پیروزی جبهه حق خواهد بود.