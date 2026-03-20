به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا قادر قادری در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان پاوه با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم بارها بر رحمت و مهربانی خود تأکید کرده و این پیام روشنی برای بندگان است که در هیچ شرایطی از لطف و نصرت الهی ناامید نشوند.
وی با اشاره به حوادث تلخ روزهای اخیر و شهادت جمعی از نیروهای مخلص نظام و انقلاب افزود: دشمنان اسلام بهویژه آمریکا تلاش کردند با آغاز جنگی همهجانبه اقتدار جمهوری اسلامی ایران را تضعیف کنند، اما ملت ایران با ایستادگی و مقاومت نشان دادند که در برابر تهدیدها عقبنشینی نخواهند کرد.
امام جمعه پاوه با گرامیداشت یاد شهدای اخیر، بهویژه شهدای والامقام لاریجانی، خطیب و سلیمانی تصریح کرد: این شهدا با ایثار و فداکاری خود از عزت و امنیت کشور دفاع کردند و نام آنان برای همیشه در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد بود.
ماموستا قادری در ادامه به حادثه غرق شدن کشتی دنا اشاره کرد و گفت: اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران که با مأموریتهای بینالمللی و حضور در آبهای آزاد به نمایش گذاشته شده بود، همواره موجب نگرانی دشمنان شده است، اما پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نشان داد که دوران بزن و دررو برای دشمنان به پایان رسیده است.وی با انتقاد از ادعاهای کشورهای غربی درباره اهداف تهاجم به ایران بیان کرد: آنان مدعی مقابله با سلاح هستهای هستند، در حالی که هدف اصلیشان گسترش سلطه و فشار بر ملتهای مستقل است و ملت ایران با تکیه بر ایمان و وحدت، در برابر این سیاستها ایستادگی خواهد کرد.
امام جمعه پاوه همچنین با اشاره به همزمانی عید نوروز و پایان ماه مبارک رمضان خاطرنشان کرد: هرچند دشمن با اقدامات خود موجب اندوه مردم شد و بسیاری از خانوادهها داغدار عزیزانشان هستند، اما ملت ایران همواره نشان دادهاند که در سختترین شرایط نیز با همدلی و اتحاد مسیر عزت و مقاومت را ادامه میدهند.
وی در پایان با قدردانی از مردم اقلیم کردستان برای لغو جشنها به احترام شهدای ایران گفت: این اقدام نشانه همبستگی و احترام متقابل میان ملتهاست و چنین رفتارهایی میتواند زمینهساز تقویت وحدت و همدلی در منطقه باشد.
نظر شما