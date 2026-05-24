۳ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۵

ماموستا قادری: پایداری جانبازان درس استقامت برای جامعه است

کرمانشاه- امام جمعه پاوه با حضور در منزل جانباز سرافراز «حسین محمدی»، روحیه صابر و استوار ایثارگران را بزرگ‌ترین الگو و درس پایداری برای جامعه اسلامی توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا ملا قادر قادری صبح یکشنبه با حضور در منزل جانباز سرافراز دوران دفاع مقدس، «حسین محمدی»، در فضایی صمیمانه و معنوی با وی و خانواده محترمشان دیدار و گفتگو کرد.

امام جمعه پاوه در این دیدار با تجلیل از روحیه والای ایمان، صبر، استقامت و رضایت‌مندی این جانباز عزیز و خانواده گران‌قدرشان، بر ارزش و جایگاه ابدی ایثار در حفظ آرمان‌های جامعه اسلامی تأکید کرد.

در بخشی از این دیدار، فرازی از بیانات پیشین حاج ماموستا قادری در خطبه‌های نماز جمعه پاوه که در تقدیر از مجاهدت‌های آقای حسین محمدی ایراد شده بود، قرائت شد. امام جمعه پاوه در آن خطبه‌ها فرموده بودند: «آقای محمدی در ۲۱ سالگی، در حالی که در سنگر دفاع خدمه لانچر بود، مورد هجوم سنگین دشمن قرار گرفت و دو دست و دو پای خود را تقدیم نمود؛ اما با وجود این مصلحت و مصیبت بزرگ، چنان صابر، قانع و استوار است که برای همه ما درس ایستادگی است.»

رئیس شورای روحانیت پاوه با اشاره به روحیه حماسی این جوان مؤمن خاطرنشان کرد: این جانباز سرافراز که اعضای کالبد خود را در راه عقیده و باور عمیقش فدا کرده، با روحیه‌ای مثال‌زدنی و تزلزل‌ناپذیر می‌گوید "ذره‌ای از باورهایم کوتاه نمی‌آیم"؛ موضوعی که نشان‌دهنده عمق ولایت‌مداری و اصالت دینی مرزنشینان است.

ماموستا قادری با تاکید بر اینکه از این جانباز عزیز و خانواده محترمشان درس‌های بزرگی آموخته است، تصریح کرد: روحیه پایداری مادر و همسر این جانباز به قدری شایسته تکریم است که بنده حتی به همسرم نیز توصیه کردم به تجربیات، سخنان و نحوه مدیریت این بانوان بزرگوار توجه کند؛ چرا که مدیریت این شرایط سخت، جهادی عظیم است.

در پایان این دیدار صمیمانه که با حضور تمامی اعضای خانواده این مجاهد سرافراز برگزار شد، به پیشنهاد اهل بیت این جانباز، حاج ماموستا ملا قادر قادری ضمن تلاوت آیات الهی، برای نوزاد تازه‌متولدشده این خانواده دعای خیر نموده و سلامتی، سعادت و عاقبت‌به‌خیری را برای این بیت شریف از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.

کد مطلب 6839175

