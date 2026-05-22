۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

امام جمعه پاوه: هوشیاری مردم توطئه دشمن را خنثی کرد

کرمانشاه - امام جمعه پاوه گفت: آگاهی مردم و آمادگی نیروهای مسلح، نقشه دشمنان برای ایجاد ناامنی در مرزهای غربی کشور را ناکام گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا قادر قادری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پاوه در مسجد جامع این شهر، با اشاره به درس‌های جنگ احد اظهار کرد: مسلمانان پس از پیروزی نباید دچار غرور و غفلت شوند و شکرگزاری نعمت‌های الهی، عامل تداوم موفقیت و عزت جامعه اسلامی است.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه افزود: دشمنان با طراحی گسترده و حمایت از جریان‌های معاند، درصدد ایجاد آشوب و ناامنی در مرزهای غربی بودند اما حضور مردم، هوشیاری نیروهای مسلح و عنایت الهی موجب شد این نقشه‌ها ناکام بماند.

امام جمعه پاوه تصریح کرد: حفظ انسجام داخلی و تقویت اعتماد عمومی، مهم‌ترین نیاز امروز کشور است و مسئولان باید با رفتار و عملکرد مناسب، زمینه افزایش امید و رضایت مردم را فراهم کنند.

ماموستا قادری با اشاره به وضعیت منطقه و مقایسه شرایط ایران با برخی کشورهای همسایه خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با وجود فشارها و تهدیدها، توانسته اقتدار و امنیت خود را حفظ کند، در حالی که آمریکا پس از سال‌ها حضور در عراق نتوانسته امنیت و ثبات واقعی برای آن کشور به همراه بیاورد.

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره مذاکرات ایران و آمریکا گفت: تجربه گذشته نشان داده که آمریکا قابل اعتماد نیست و جمهوری اسلامی نیز با در نظر گرفتن همین واقعیت، با احتیاط و هوشیاری تحولات سیاسی را دنبال می‌کند.

خطیب جمعه پاوه همچنین با تبریک هفته سلامت، از تلاش‌های کادر درمان و جامعه پزشکی منطقه تقدیر کرد و افزود: امروز حوزه بهداشت و درمان پاوه نسبت به سال‌های ابتدایی انقلاب پیشرفت چشمگیری داشته و حضور پزشکان متخصص و نیروهای درمانی بومی، سرمایه‌ای ارزشمند برای منطقه است.

ماموستا قادری در عین حال خواستار حضور پررنگ‌تر نخبگان و پزشکان در برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی شد و بیان کرد: انتظار می‌رود این قشر فرهیخته علاوه بر مسئولیت حرفه‌ای، در مناسبت‌های دینی و اجتماعی نیز نقش فعال‌تری ایفا کنند تا ارتباط میان نخبگان و مردم بیش از پیش تقویت شود.

وی با گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر اظهار کرد: سوم خرداد نماد ایمان، مقاومت و ایستادگی ملت ایران است و مسئولان باید با خدمت صادقانه و توجه به معیشت مردم، قدردان این امنیت و آرامش باشند.

امام جمعه پاوه در بخش دیگری از خطبه‌ها به فضیلت دهه ذی‌الحجه اشاره کرد و گفت: در معارف اسلامی، برخی ایام از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و دهه ذی‌الحجه از جمله روزهای پرفضیلتی است که خداوند در قرآن کریم به آن سوگند یاد کرده است.

ماموستا قادری با اشاره به سختی‌های حج امسال افزود: به دلیل شرایط منطقه و ناامنی‌های موجود، زائران بیت‌الله الحرام امسال با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو شدند اما با تحمل مشقت، موفق به حضور در سرزمین وحی و انجام مناسک حج شدند.

