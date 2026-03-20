به گزارش خبرگزاری مهر، جمع بزرگی از اساتید دانشگاه‌های کشور خطاب به اساتید کشورهای مسلمان و عرب‌زبان نامه نوشتند. محورهای مهم این نامه که به زبان فارسی و عربی منتشر شده به این شرح است.

سرخط‌های اصلی پیام:

* خطاب نامه به اساتید به عنوان آینده‌سازان نسل‌های آتی کشورها

* محکومیت تجاوز وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و شهادت رهبر معظم انقلاب و جمع بزرگی از فرماندهان و مردم ایران

* انتظار از جوامع فرهیخته عرب در اعلام موضع صریح و محکومیت جنایت مستکبرین علیه ده‌ها هزار مسلمان در کشورهای فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن و ایران و ترور بزرگان دینی، سیاسی و نظامی آنها

* جنگ ایران دفاع از خود بوده و امری مشروع، منطقی و منطبق بر آموزه‌های اسلام است

* محکومیت رفتار برخی از دولت‌های منطقه در استقرار پایگاه‌های دشمنان اسلام در خاک خود و اجازه تجاوز دشمن از آنجا به خاک یک کشور مسلمان دیگر بر خلاف آموزه‌های قرآنی

* تاکید بر حق مشروع عقلی و حقوقی بر پاسخ متناسب به پایگاه‌های دشمن از هر مبدایی که حملات را تدارک می‌بیند

* تاکید بر برادری و همدلی با مردم کشورهای همسایه و ایمن بودن آنها از پاسخ‌های نظامی علیه جنایتکاران بیگانه

* درخواست از فرهیختگان و نخبگان جوامع عربی و کشورهای همسایه مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های مختلف خود بر اقناع حاکمان سرزمین خود بر بیرون راندن دشمن مشترک و ساخت یک امت واحده مسلمان در سایه حسن همجواری با یکدیگر

متن عربی نامه به این شرح است.

رسالة صادر عن جمع کبیر من اساتذة الجامعات فی البلاد الایرانیة، موجه الی اساتذة الدول الاسلامیة و العربیة

*اهم المحاور:*

* مخاطبة الاساتذة باعتبارهم صانعی الاجیال القادمة فی بلادهم

* ادانة العدوان الوحشی الذی شنته امریکا و الکیان الصهیونی علی ایران، و ما ترتب علیه من استشهاد قائد الثورة الاسلامیة و حشد کبیر من القادة و الشعب الایرانی

* توقع المجتمعات العربیة المثقفة بان تتخذ مواقف حازمة و تدین جرائم المستکبرین ازاء عشرات الاف من المسلمین فی فلسطین و لبنان و سوریا و العراق و الیمن و ایران، و اغتیال کبار قادتهم الدینیین و السیاسیین و العسکریین

* ان حرب ایران هی دفاع عن النفس، و هی امر مشروع و منطقی و متوافق مع تعالیم الاسلام

* استنکار سلوک بعض دول المنطقة فی اقامة قواعد لاعداء الاسلام علی اراضیها و السماح للعدوان بالانطلاق منها الی ارض دولة مسلمة اخری، خلافا للتعالیم القرانیة

* التاکید علی الحق المشروع العقلی و القانونی فی الرد المتناسب علی قواعد العدو من ای منطلق یتم من خلاله تنظیم الهجمات

* التاکید علی الاخوة و التضامن مع شعوب الدول المجاورة، و امانهم من الردود العسکریة ضد المجرمین الاجانب

* طلب من المثقفین و النخب فی المجتمعات العربیة و الدول المجاورة باستخدام قدراتهم المختلفة لاقناع حکام بلادهم بطرد العدو المشترک و بناء امة اسلامیة موحدة فی ظل حسن الجوار مع بعضهم البعض