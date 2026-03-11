به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیسجمهور اسلامی ایران و آقای شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان در گفتوگویی تلفنی پیرامون آخرین تحولات منطقهای و روابط دوجانبه به تبادل نظر پرداختند.
رئیسجمهور در این گفتوگو با تبریک و آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم مومن و مسلمان پاکستان در ماه مبارک رمضان، برای تمامی ملتهای مسلمان صلح و آرامش مسئلت کرد.
پزشکیان در ادامه با اشاره به تحولات اخیر تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در حالی که با عزم جدی در میانه مذاکرات برای حل و فصل مسائل بود، برای دومین بار مورد تهاجم نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت؛ تهاجمی جنایتکارانه که منجر به شهادت حضرت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از هموطنان بیگناه از جمله دانشآموزان شد.
رئیسجمهور افزود: متأسفانه متجاوزان با سوءاستفاده از حریم کشورهای همسایه، اقدام به حمله به تأسیسات زیربنایی، اماکن عمومی، بیمارستانها و مدارس کردند که تنها در یک مورد، در پی حمله ددمنشانه به مدرسهای در میناب، 168 دانشآموز معصوم به خاک و خون کشیده شدند.
پزشکیان با تأکید بر راهبرد دفاعی ایران خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ قصدی برای هدف قرار دادن یا درگیری با کشورهای منطقه ندارد و تنها پایگاههایی که از مبدأ آنها به خاک ما حمله میشود، در چارچوب حق دفاع مشروع، هدف قرار خواهند گرفت.
رئیس جمهور همچنین هشدار داد: اگر جامعه جهانی و سازمانهای بینالمللی به عوامل اصلی وقوع این جنگ تحمیلی و تجاوز نظامی علیه ایران توجه و رسیدگی نکنند، شرایط حاکم بر نظم و امنیت جهانی آشفته و متزلزل خواهد شد.
پزشکیان در ادامه از مواضع دولت، مردم و شخصیتهای سیاسی و مذهبی پاکستان در اعلام همبستگی با ایران و محکومیت تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی قدردانی کرد.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان نیز در این گفتوگوی تلفنی، ضمن تبریک متقابل ماه مبارک رمضان به دولت و مردم ایران، ابراز امیدواری کرد که به برکت این ماه با فضیلت، دولتها و ملتهای مسلمان در صلح و آرامش بهسر ببرند.
نخستوزیر پاکستان با تاکید مجدد بر موضع اصولی کشورش در محکومیت تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، مراتب همبستگی عمیق دولت و مردم پاکستان را با جمهوری اسلامی ایران ابراز داشت.
شهباز شریف همچنین با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران را به رئیسجمهور، دولت و ملت ایران تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که در دوران زعامت ایشان، شاهد شکوفایی بیش از پیش ایران باشیم.
نخست وزیر پاکستان در پایان نسبت به تداوم تلاشهای مشترک برای پیشبرد و ارتقای روابط دو کشور همسایه و مسلمان و همچنین تقویت مناسبات میان کشورهای اسلامی در منطقه ابراز علاقه کرد.
در این گفتوگو همچنین طرفین بر اهمیت گسترش مناسبات دوجانبه تهران و اسلامآباد و تداوم رایزنیها و مشورتهای دیپلماتیک در سطوح عالی تأکید کردند.
