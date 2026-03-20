به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی در پیامی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۵ نوشت: «از خداوند متعال مسالت دارم که این بیداری و اتحادِ مثال‌زدنی را مایه پیروزی نهایی ما قرار دهد. ایمان دارم که با همت شما، پرچم پرافتخار ایران نه تنها در میدان دفاع، که بر فراز بلندترین سکوهای جهانی به اهتزاز در خواهد آمد.»

در پیام وزیر ورزش و جوانان آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

یا مقلب القلوب و الابصار؛ یا مدبر اللیل و النهار

جامعه بزرگ و غیرتمند ورزش و جوانان ایران اسلامی؛

مدیران فدراسیون‌ها، مجاهدانِ ادارات کل و هیات‌های استانی، ورزشکاران عزیز، قهرمانان بزرگ، پیشکسوتان گرانقدر، داوران و مربیان تلاشگر، مدیران گرانقدر باشگاه‌های ریشه‌دار و جوانانِ نواندیش در سمن‌های سراسر کشور؛

حلول سال ۱۴۰۵، بهارِ طبیعت و تقارن مبارک آن با عید سعید فطر —عید بندگی و بازگشت به فطرت پاک انسانی— فرصتی است تا شکوهِ ایستادگی یک ملت را در آینه تاریخ بازخوانیم. سالی که پشت سر گذاشتیم، برهه‌ای دشوار و آمیخته با خون و حماسه بود.

ما در حالی به استقبال نوروز می‌رویم که از کرانه‌های نیلگون کاسپین تا خلیج همیشگی فارس و از شرق تا غرب این خاکِ پرگهر، مورد آماج تهاجم ظالمانه و کینه‌توزانه‌ی آمریکا و رژیم صهیونی قرار گرفتیم.

در این مسیرِ پرفراز و نشیب، ایرانِ عزیز با داغ شهادت «قائد امت» و جمعی از مدیران ارشد، فرماندهان معزز و مخلص و مردمی وفادار به سوگ نشست. قلب ما از آسمانی شدن دانش‌آموزان معصوم و مظلوم میناب و شهادت غیرنظامیان بی‌گناه به درد آمد و شاهد خسارت به زیرساخت‌های انرژی، بیمارستان‌ها و حتی سنگرهای ورزشی‌مان بودیم. اما در این کارزار، دفاع جانانه و جوانمردانه فرزندان این مرز و بوم، از ایران دژی مستحکم ساخت که با پشتوانه پولادین مردم، تمامیت ارضی را به عنوان اولویت نخست، بر تارک جهان نشاند.

در این روزهای دفاع، «وطن‌دوستی» به عنوان یکی از عالی‌ترین مصادیق «منش پهلوانی» در کالبد جامعه ورزش شعله‌ور گشت. همان‌گونه که در حماسه جنگ دوازده‌روزه، حضور و غیرت شما رضایت خاطرِ «رهبر شهید» را در برداشت، امروز نیز مصادیق عزتمندی و همراهی با ملت برای دفاع از ایران، در عرصه‌ی ورزشی تبلور یافته است.

در این بزنگاه تاریخی، ضمن تجدید میثاق و بیعت با رهبر معظم انقلاب، به ایشان بار دیگر اطمینان می‌دهیم که جامعه ورزش و جوانان با تاسی به سیره رهبر شهید، همچنان در مسیر فتح قله‌های افتخار گام برداشته و با درخشش در میادین بین‌المللی، موجی از امید، غرور و نشاط را در کالبد جامعه جاری خواهد ساخت.

با وجود تمام این سختی‌ها، ما اجازه ندادیم نبض ورزش کشور از تپش باز ایستد. هرچند اولویت‌ها در شرایط جنگی تغییر می‌کند،اما سیاست‌های کلان ما بر پایه حضور عزتمندانه استوار است. در سال ۱۴۰۴ موفقیت‌های درخشان در رویدادهای قاره‌ای، پیروزی‌های غرورآفرین در بازی‌های آسیایی جوانان، بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی و سربلندی جوانان نواندیش ما در المپیادهای جهانی، نشان داد که ورزشکار ایرانی میداندارِ موفقیت است.

بنده بارها تاکید کرده‌ام که قدردان تلاش‌های وافر فدراسیون‌ها و همت والای ورزشکاران هستم، اما هیچ‌گاه به وضعیت موجود راضی نبوده و نیستم؛ چرا که ظرفیت عظیم ورزش ایران باید با تلاشی مضاعف، از وضعیت کنونی به سوی قله‌های رفیع‌تر گام بردارد.

پیش از آغاز این نبرد تحمیلی، بر حضور پرقدرت در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی «ناگویا» تاکید داشتم و اکنون نیز با عزمی راسخ‌تر می‌گویم: باید نتایج دوره‌های قبل به بهترین شکل ممکن جبران شود و نشان‌های زرین ما افزایشی چشمگیر یابد. ما در آستانه سالی پررویداد هستیم؛ سالی که گذرگاه خاص رسیدن به المپیک آینده است. بازی‌های ساحلی آسیا و المپیک جوانان، علاوه بر بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا آزمون‌های پیش‌روی ما برای رقم زدن «۱۴۰۵ طلایی» در تاریخ ورزش ایران هستند.

در روزهای پایانی سال، بر اساس وظیفه و برای حمایت از سرمایه‌های اصلی‌مان، پاداش قهرمانان واریز شد تا در این روزهای ایستادگی، خانواده بزرگ ورزش بداند که دولت و نظام، همواره پشتیبان آن‌هاست. ما در این جنگ، امید را در دل جامعه می‌کاریم و با عبور موفقیت‌آمیز از این بحران، پویایی و اندیشه نو را در رگ‌های فدراسیون‌ها، هیات ها و سمن‌ها جاری خواهیم کرد.

در آستانه این بهارِ پویایی، از خداوند متعال مسالت دارم که این بیداری و اتحادِ مثال‌زدنی را مایه پیروزی نهایی ما قرار دهد. ایمان دارم که با همت شما، پرچم پرافتخار ایران نه تنها در میدان دفاع، که بر فراز بلندترین سکوهای جهانی به اهتزاز در خواهد آمد.