ترکیب آزادکاران برای قهرمانی آسیا مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا به میزبانی بیشکک قرقیزستان از ۱۷ تا ۲۳ فروردین ماه آغاز خواهد شد. در حال حاضر تیم ملی کشتی آزاد در اردو به سر می‌برد تا برای حضور در این میدان آسیایی به آمادگی برسند.

وزن ۵۷ کیلوگرم: میلاد والی‌زاده

وزن ۶۱ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان

وزن ۶۵ کیلوگرم: پیمان نعمتی

وزن ۷۰ کیلوگرم: سینا خلیلی

وزن ۷۴ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی

وزن ۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی

وزن ۸۶ کیلوگرم: کامران قاسمپور

وزن ۹۲ کیلوگرم: مبین عظیمی

وزن ۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا

وزن ۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع