به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی قهرمانی آسیا به میزبانی بیشکک قرقیزستان ۱۷ تا ۲۳ فروردین ماه آغاز خواهد شد. تیم ملی کشتی فرنگی تحت هدایت حسن رنگرز از چند روز گذشته تمرینات خود را آغاز کرده است.

پس از حمله وحشیانه رژیم صهیونی و آمریکایی به خاک ایران و آسیب به کمپ تیم‌های ملی، اردوهای تیم ملی تعطیل شد. در نهایت با هماهنگی فدراسیون و کادر فنی، ملی‌پوشان فرنگی دوباره وارد اردو شدند تا تمرینات برای مسابقات قهرمانی آسیا از سر بگیرند.

قبل از این حمله وحشیانه، فرنگی‌کاران طبق چرخه انتخابی تیم ملی در دو تورنمنت کرواسی و آلبانی حضور پیدا کردند تا نفرات منتخب برای حضور در قهرمانی آسیا مشخص شود.

بر همین اساس ترکیب تیم ملی کشورمان به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: محمد حسینوند پناهی، ۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا

۶۳ کیلوگرم: عرفان جرکنی، ۶۷ کیلوگرم: احمدرضا محسن‌نژاد

۷۲ کیلوگرم: محمد جواد رضایی

۷۷ کیلوگرم: علی اسکو

۸۲ کیلوگرم: محمد امین حسینی

۸۷ کیلوگرم: غلامرضا فرخی

۹۷ کیلوگرم: محمد هادی ساروی، ۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده