گزارش اتحادیه جهانی کشتی از شکست آذرپیرا مقابل حریف ژاپنی

به گزارش خبرنگار مهر، فینال مسابقات کشتی قهرمانی آسیا در وزن ۹۷ کیلوگرم بین امیرعلی آذرپیرا و آرش یوشیدا برگزار شد و در نهایت یوشیدا توانست با برتری مقابل آذرپیرا به مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا برسد. یکی از دو مدال طلایی که ژاپن در نخستین شب فینال‌های کشتی آزاد به دست آورد، یکی مدال طلای یوشیدا در فینال وزن ۹۷ کیلوگرم بود و دیگری پیروزی کیوان قره‌داغی هموطن گمنامش که او نیز پدری ایرانی و مادری ژاپنی دارد در اولین تورنمنت بزرگسالان خود، مدال طلای وزن ۷۹ کیلوگرم را از آن خود کرد. هر دو طلا توسط کشتی‌گیرانی کسب شد که در ژاپن متولد و بزرگ شده‌اند اما پدرانی ایرانی دارند.

اتحادیه جهانی کشتی در مورد برتری یوشیدا مقابل آذرپیرا نوشت:« یوشیدا در دیداری میان دو مدال‌آور جهانی، امیرعلی آذرپیرا را شکست داد و با یک خاک کردن در تایم دوم، امتیاز سرنوشت‌ساز را گرفت تا با نتیجه ۴ بر صفر به پیروزی برسد.»

یوشیدا پس از این پیروزی گفت: «خوشحالم که توانستم حریفی را شکست بدهم که مدت‌ها هدفم غلبه بر او بود و قهرمان آسیا شوم.» او پیش از این نیز در سال ۲۰۲۳ در وزن ۹۲ کیلوگرم طلای آسیا را کسب کرده بود.

برای یوشیدا، رویارویی و شکست دادن یک ایرانی در فینال تورنمنت بزرگ بین‌المللی، مدت‌ها رویای پدرش بود، کسی که باشگاه کشتی کودکان را در خارج از توکیو اداره می‌کند، جایی که آرش، خواهر و برادرانش این ورزش را شروع کردند. یوشیدا در مورد شکست دادن آذرپیرا گفت: «کمی خاص است. خیلی خوب نیست که پدرم از این بابت خیلی خوشحال است اما بالاخره من هم خوشحالم. من به عنوان یک ژاپنی به اینجا آمدم تا نماینده ژاپن باشم.»

وی ادامه داد: «نمی‌توانستم زیاد حمله کنم، بنابراین فقط روی پیدا کردن راهی برای پیروزی تمرکز کردم. خود مسابقه خیلی جالب نبود. حریف ایرانی قوی بود و فکر کردم خوب است که وقتی مساوی شدیم، فشار را حفظ کنم.»این آزادکار دورگه درباره ادامه برنامه‌هایش، خاطرنشان کرد: «کشتی‌گیران برتر علیه من استراتژی‌ای ارائه خواهند داد، بنابراین فکر می‌کنم دنیا برای من سخت‌تر خواهد شد. باید تمام قلبم را در تمرین بگذارم.»

در فینال برگزارشده در سالن ژاستیک بیشکک، هیچ‌یک از دو کشتی‌گیر در دقایق ابتدایی نتوانستند برتری محسوسی ایجاد کنند و تنها امتیاز تایم نخست، یک اخطار کم‌کاری بود که به سود یوشیدا ثبت شد. در تایم دوم، آذرپیرا حمله‌ای را آغاز کرد، اما یوشیدا با دفاع مناسب حمله را خنثی کرد و پشت سر او قرار گرفت. زمانی که آذرپیرا تلاش کرد روی پا بایستد، یوشیدا با حرکتی سریع مچ پای او را گرفت و کشتی‌گیر ایرانی را به تشک فرستاد تا دو امتیاز خاک بگیرد و ۳ بر صفر پیش بیفتد. امتیاز آخر یوشیدا نیز به دلیل جریمه خطای «دست به صورت» برای آذرپیرا ثبت شد.