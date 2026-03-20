به گزارش خبرنگار مهر، پس از اتفاقات اخیر و تحمیل جنگ از سوی رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان، تمامی بازیکنان خارجی تیم‌های لیگ برتری راهی کشورهای خود شدند.

در این بین جلال‌الدین ماشاریپوف هافبک‌ملی پوش ازبکستانی استقلال که با مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی مواجه بود پیش از آغاز جنگ تحمیلی برای مداوا راهی ایتالیا شده بود و حال پس از طی کردن دوران نقاهت به کشورش ازبکستان بازگشته است.

ماشاریپوف در گفتگو با سایت sports.uz ازبکستان اظهار داشت: پس از طی کردن مراحل ریکاوری در ایتالیا اکنون زیر نظر یکی فیزیوتراپیست در ازبکستان تمرینات را پشت سر می گذارم.

او در رابطه با شرایط قراردادی خود با باشگاه استقلال گفت: همه شرایط را می‌دانند و باید دید فیفا چه تصمیمی خواهد گرفت. اگر فیفا اجازه جدایی بدهد، می خواهم در تیم پاختاکور بازی کنم. البته چند پیشنهاد از سایر باشگاه ها دارم اما پاختاکور اولویت من خواهد بود.

کاپیتان ازبکستان خاطر نشان کرد: من باید برای جام جهانی آماده شوم و در فرم خوبی باشم و باید ببینم فیفا چه تصمیمی می گیرد.